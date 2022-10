EQS-News: SNP gewinnt sieben Großaufträge im dritten Quartal 2022

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SNP gewinnt sieben Großaufträge im dritten Quartal 2022 Heidelberg, 18. Oktober 2022 – Die SNP SE (ISIN: DE0007203705), ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse, konnte im dritten Quartal sieben Großaufträge mit einem Volumen von jeweils mindestens 1,0 Mio. € gewinnen. Die Anzahl der neuen Großaufträge liegt damit auf Niveau des starken dritten Quartals 2021 und deutlich über dem zweiten Quartal 2022 mit vier Großaufträgen. Michael Eberhardt, CEO von SNP, kommentiert: „Wir agieren zurzeit in einem schwierigen Marktumfeld. Von Kundenseite beobachten wir weiterhin eine Zurückhaltung bei der Vergabe längerfristiger und damit größerer Projekte. Dass wir dennoch so viele Großaufträge namhafter Unternehmen erhalten haben, bestätigt unsere gute Positionierung im Markt. Die Unternehmen honorieren unsere ausgeprägte Expertise und unsere Software-Plattform CrystalBridge.“ Die Großaufträge verteilen sich auf alle Geschäftsbereiche von SNP. Neben drei Aufträgen für große Migrationsprojekte nach SAP S/4HANA waren es Aufträge für Cloud-Projekte und Datenmanagement. Auch international sind die Großaufträge diversifiziert: Besonders stark performte die Region JAPAC mit drei namhaften Aufträgen in China und Japan. Ebenso sprachen Kunden in Deutschland (zwei Aufträge), den USA und der Schweiz der SNP ihr Vertrauen aus. Zu den Auftraggebern zählten unter anderem ein weltweit führender Anbieter von Industriegasen, der weltweit größte Werkzeughersteller sowie der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern. Die Finanzkennzahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2022 wird SNP am 27. Oktober 2022 veröffentlichen. Über SNP SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Plattform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELD™-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.350 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 167 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner SNP: Sinah Sträßer Senior Content Specialist Telefon: +49 6221 6425-134 E-Mail: sinah.straesser@snpgroup.com Marcel Wiskow Director lnvestor Relations Telefon: +49 6221 6425-637 E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

