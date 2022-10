Qiagen: Aktuelle Social Media Stimmungsanalyse

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Qiagen steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Branchenvergleich Aktienkurs:

Qiagen erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um -6,83 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +7,65 Prozent im Branchenvergleich für Qiagen bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,86 Prozent im letzten Jahr. Qiagen lag 0,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse:

Der gleitende Durchschnittskurs der Qiagen beläuft sich mittlerweile auf 44,21 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 45,39 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,67 Prozent und führt zur einer neutralen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 45,24 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +0,33 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.

3. Fundamental:

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,17 ist die Aktie von Qiagen auf Basis der heutigen Notierungen 47 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (40,3) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.

4. Relative Strength Index:

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Qiagen-RSI ist mit einer Ausprägung von 45,4 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 53,09, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.

5. Marktteilnehmer:

Die Anleger-Stimmung bei Qiagen in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine positive Einschätzung erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Sell- und 6 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine positive Empfehlung ableiten. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.

Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein positives Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Qiagen ziehen.

Weitere Details zur Qiagen-Aktie:

Kurs: 45,39 EUR +0,12 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.10.2022 00:00:00)

ISIN: NL0012169213

Sektor: Health Care

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: QIA:GR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.