EQS-News: Traumhaus AG sichert sich Wachstumsfinanzierung über EUR 15 Mio.

19.10.2022

DGAP-News: Traumhaus AG sichert sich Wachstumsfinanzierung über EUR 15 Mio. Traumhaus AG sichert sich Wachstumsfinanzierung über EUR 15 Mio. Wiesbaden, den 19.10.2022: Im Rahmen eines syndizierten Wachstumskredits hat sich die Traumhaus AG Mittel im Umfang von 15 Mio. EUR zu guten Konditionen gesichert. Finanzierungspartner sind mehrere Kreditinstitute unter der Konsortialführung der Sparkasse Rhein Neckar Nord. Das vier Jahre bis Mitte 2026 laufende Darlehen ist zur freien Verwendung gewährt worden. „Mit der Verfügbarkeit dieser zusätzlichen bereitstehenden Mittel können wir Grundstückskäufe und bauvorbereitende Arbeiten der einzelnen Projekte beschleunigen“, erklärt Traumhaus AG-Vorstandsvorsitzender Otfried Sinner das Motiv für diesen Schritt. Zusätzlich soll dieses flexible Darlehen die Entwicklung der Bereiche Nachhaltigkeit und Innovation im Traumhaus-Konzern fördern und vorantreiben. Basis für diese Kreditvergabe in herausfordernden Zeiten ist die solide HGB-Bilanz des Traumhaus-Konzerns und das Vertrauen in ein nachhaltiges und innovatives, aber sehr bodenständiges Geschäftsmodell.



Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG mit Sitz in Wiesbaden ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: „Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!“ Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.

Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 – 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de Traumhaus AG Pressesprecherin Christine Stein +49-6122-58653-555 c.stein@traumhaus-familie.de Medienkontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)



Klaus-Karl Becker



Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz



+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

