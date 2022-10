Lincoln Electric erhöht die Dividende das 27. Jahr in Folge

Der amerikanische Industriekonzern Lincoln Electric Holdings Inc. (ISIN: US5339001068, NYSE: LECO) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 64 US-Cents an seine Anteilseigner aus. Dies ist eine Anhebung um 14,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal (56 Cents). Die Auszahlung erfolgt am 13. Januar 2023 (Record day: 31. Dezember 2022). Es ist nach Firmenangaben die 27. jährliche Dividendenanhebung in Folge.

Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 2,56 US-Dollar ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 129,81 US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2022) bei 1,97 Prozent.

Lincoln Electric wurde 1895 in Cleveland, im US-Bundesstaat Ohio, gegründet und ist in der Herstellung von Schweißgeräten und Materialien zum Schweißen tätig. Der Konzern erwirtschaftete im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 einen Gewinn von 127,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 96,1 Mio. US-Dollar), wie am 28. Juli 2022 berichtet wurde. Der Umsatz betrug 969,6 Mio. US-Dollar nach 826,5 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen zum dritten Quartal werden am 27. Oktober 2022 präsentiert.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 6,93 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 7,32 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de