LOCKHEED MARTIN - Zahlen wurden positiv aufgenommen

Lockheed Martin Corp. - WKN: 894648 - ISIN: US5398301094 - Kurs: 431,840 $ (NYSE)

Der amerikanische Waffenhersteller gab gestern vorbörslich Zahlen bekannt. Der Gewinn fiel besser aus als erwartet, der Umsatz schlechter. Der Gewinn lag bei 6,87 USD (Erwartung: 6,66 USD) Der Umsatz lag bei 16,6 Mrd. USD (Erwartung: 16,66 Mrd. USD). Die Aktie reagierte daraufhin mit einem deutlichen Plus und legte 8,69 % zu. Damit war sie gestern der zweitgrößte Gewinner im S&P 500.

Der Wert befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Februar 2020 erreichte die Aktie ein Rekordhoch bei 442,53 USD. Dieses Hoch überwand sie zwar im Februar 2022 und kletterte auf das aktuelle Allzeithoch bei 479,99 USD. Aber danach musste der Wert einen Rückschlag auf das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab November 2021 bei 376,65 USD hinnehmen.

Zuletzt näherte sich der Wert diesem Retracement wieder an. Im Zuge der aktuellen Quartalszahlen löst er sich von dieser Marke und nähert sich dem alten Rekordhoch aus dem Februar 2020 wieder an.

Kaufwelle möglich, aber …

Die aktuellen Zahlen und die positive Reaktion darauf könnten einen neuen Rallyschub in der Aktie von Lockheed Martin einleiten. Dafür muss die Aktie aber noch den Widerstand bei 442,53 USD aus dem Weg räumen. Gelingt dies, wäre ein Anstieg an das Allzeithoch und später sogar in Richtung 615 USD möglich.

Sollte die Aktie allerdings doch noch unter 376,65 USD abfallen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal. Dieses Signal würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 324,23 USD hindeuten.

Fazit: Die Ausgangslage für eine weitere Rally ist gut. Aber noch steht der Aktie eine wichtige Hürde im Weg.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)