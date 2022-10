Netflix-Aktie nach Q3: Es geht nicht bloß um Abonnenten-Wachstum!

Bei der Netflix-Aktie (WKN: 552484) gibt es einen Turnaround nach den Quartalszahlen. Schon im späten US-Handel reagierte die Aktie mit einem signifikanten Kursplus. Im Vorfeld ist bereits gemunkelt worden, ob der Streaming-Pionier die eigenen Erwartungen schlagen könnte, oder ob erneut die Ernüchterung einsetzt.

Offenbar konnte Netflix liefern, insbesondere auch was das Neukundenwachstum angeht. Wenn wir jedoch auf die Quartalszahlen schauen, so erkennen wir: Nicht nur das ist beeindruckend, sondern auch an anderen Fronten hat es wirklich solide Zahlen gegeben. Zeit, sich das einmal etwas näher anzuschauen.

Netflix-Aktie: Solide Zahlen insgesamt!

Unterm Strich lieferte Netflix in dem Zahlenwerk ein Umsatzwachstum von soliden 5,9 % im Jahresvergleich auf 7,926 Mrd. US-Dollar. Ein Nettoergebnis von fast 1,4 Mrd. US-Dollar oder ein Ergebnis je Aktie von 3,10 US-Dollar ist weiterhin sehr profitabel. Allerdings dürfte das eine Erwartungshaltung der Investoren gewesen sein und letztlich getroffen haben. Wobei Profitabilität in der jetzigen Marktlage gewiss zur Neubewertung beitragen kann.

Zudem lieferte der Streaming-Pionier 223,09 Mio. Abonnenten. Das entsprach mehr als dem Doppelten dessen, was das Management erwartet hatte. Zudem soll der Wert im vierten Quartal auf 227,59 Mio. Abonnenten klettern. Auch das honorieren die Investoren gewiss sehr wohlwollend. Dabei sehen sie offenbar auch über ein schwächeres Umsatzwachstum im nächsten Quartal und ein auf voraussichtlich 163 Mio. US-Dollar schmelzendes Nettoergebnis hinweg.

Netflix lieferte im dritten Quartal vor allem einen freien Cashflow in Höhe von 472 Mio. US-Dollar. Vor allem das ist für mich ein Zeichen der Stärke in der jetzigen Situation. Insgesamt hat es daher an vielen Fronten ein sehr solides Wachstum gegeben. Offenbar ist das Management außerdem optimistisch, durch die neue, teilwerbefinanzierte Variante weitere Abonnenten gewinnen zu können.

Profitableres Profil!

Netflix lieferte jetzt ein solides Quartal. Viele stürzen sich auf das Wachstum bei den Abonnenten, was definitiv auch richtig und wichtig ist. Aber wir sollten auch würdigen, dass der Streaming-Konzern ein profitableres Profil erhält. Insbesondere der freie Cashflow liefert einen starken Wert. Teilweise ist es das, was Kritiker bei der Growth-Aktie mal moniert haben.

Wenn der Streaming-Konzern auf diese Weise weiter liefern kann, dürfte der eingeschlagene Turnaround nicht das Ende der Fahnenstange sein. Schließlich notieren die Anteilsscheine des Streaming-Pioniers weiterhin deutlich unter ihrem Rekordhoch und sie entwickeln mit freien Cashflows und wachsenden Ergebnissen mittelfristig womöglich ein klares Value-Profil.

