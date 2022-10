NETFLIX überrascht Analysten - Aktie vorbörslich +12%

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 240,860 $ (Nasdaq)

Nach dem Leid der Aktionäre im ersten Halbjahr macht sich jetzt Erleichterung breit. Die Zeiten der bösen Überraschungen scheinen vorbei zu sein, Netflix kann die Prognosen wieder schlagen. Die genaue Details zu den Zahlen hat gestern Oliver Baron zusammengefasst: Netflix übertrifft Erwartungen deutlich. Heute hagelt es dann folgerichtig die Aufstufungen. Barclays erhöht das Kursziel für Netflix von 170 auf 235 USD, Jefferies von 230 auf 250 USD und die Credit Suisse von 263 auf 271 USD. Alle benennen das Bias auf hold bzw. neutral (Quelle: stock3 News).

Die Aktie dürfte später also mit einem großen Gap Up in den Handel starten. Das Augenmerk liegt für den heutigen Handel auf den Preiszonen bei 289 - 292 USD auf der Oberseite und 248 - 253 USD auf der Unterseite. Eine detaillierte Analyse dazu habe ich gestern veröffentlicht: NETFLIX - Vor den Zahlen in Bestform!

Chart mit vorbörslicher Indikation:

Netflix Inc Aktie Indikation

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)