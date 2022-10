Pressestimme: 'OM Medien' (Vechta/Cloppenburg) zu Kanzler-Machtwort

VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - Die "OM Medien" zum Kanzler-Machtwort:

"Auch wenn es für die Netzstabilität die richtige Entscheidung war, lässt sie (fast) nur politische Verlierer zurück. Wirtschaftsminister Robert Habeck kann mit der Entscheidung nach eigenen Angaben zwar "gut leben". Ob das seine Grünen-Basis auch so sieht, darf stark bezweifelt werden. FDP-Chef Christian Lindner wollte sich nach der krachenden Niederlage in Niedersachsen mehr profilieren, nun ist er in der Ampel zum wiederholten Male gescheitert. Ursprünglich hatten die Liberalen neue Brennstäbe und eine Mindestlaufzeit bis 2024 gefordert. Und Scholz selbst hat bereits früh einen gewichtigen Joker aus der Hand gegeben."/yyzz/DP/men