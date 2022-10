Deutsche Börse: Aktie verliert trotz sehr guter Zahlen

Die Deutsche Börse hat im dritten Quartal ein sattes Plus erzielt. Dies verdankt sie einem verstärkten Handel mit Derivaten und Gas.

Die Deutsche Börse hat ihr Jahresziel erhöht: Sie geht nun von einem Gesamtumsatz von 4,1 Mrd. Euro aus. Vorher lag die Prognose bei 3,8 Mrd. Euro. Die Prognose beim EBIDTA – dem Gewinn vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen – wurden von 2,2 Mrd. auf 2,3 Mrd. Euro erhöht. Für die meisten Analysten ist diese Prognose aber noch zu konservativ: Sie gehen von einem EBIDTA von mehr als 2,3 Mrd. Euro aus.

Q3-Zahlen

Im dritten Quartal profitierte die Deutsche Börse von einem starken Handel am Derivaten- und Energiemarkt. Die Nettoerlöse kletterten um 30 Prozent auf 1,09 Mrd. Euro. Damit wurden die Erwartungen der Analysten getoppt. Von den Erlösen blieben 642 Mio. Euro hängen, was ein Plus von 29 Prozent ist. Analysten rechneten mit 590 Mio. Euro.

Analyst Enrico Bolzoni von JPMorgan schrieb: „Alles in allem hat die Deutsche Börse ein starkes Quartal erlebt.“

Trotz der Prognoseerhöhung und den starken Q3-Zahlen sackte die Aktie im frühen Handel um mehr als 2,3 Prozent ab. Anleger haben viel Gutes schon vorweggenommen: Die Papiere sind in diesem Jahr der drittgrößte unter lediglich fünf Indexgewinnern im Dax.

(mit Material von dpa-AFX)