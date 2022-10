EQS-News: niiio-Tochter PATRONAS gewinnt Innovationstreiber aus Österreich als Neukunden und verzeichnet zunehmendes Momentum im gesamteuropäischen Markt

EQS-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Vertrag

20.10.2022 / 08:00 CET/CEST

niiio-Tochter PATRONAS gewinnt Innovationstreiber aus Österreich als Neukunden und verzeichnet zunehmendes Momentum im gesamteuropäischen Markt

Erfolgreicher Ausbau der Kundenbasis in der Fokusregion DACH dank intensivierter Vertriebsaktivitäten

Quantic Financial Solutions aus Wien entscheidet sich für die niiio-Lösung PATRONAS QuickStart

niiio überzeugt mit hoher Leistungsfähigkeit der Lösung sowie einer erfolgreichen Projektrealisierung innerhalb weniger Wochen

SaaS-Plattform bietet niiio gerade im Bereich des Asset-Managements europaweit ausgezeichnete Chancen für organisches Wachstum

Görlitz, Freiburg 20.10.2022 | niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset- und Wealth-Management, verzeichnet bei Banken und Finanzdienstleistern in der Fokusregion DACH sowie dem weiteren europäischen Ausland ein zunehmendes Momentum für Lösungen zur Digitalisierung des Asset- und Wealth-Managements (AWM). Nach den Vertriebserfolgen der vergangenen Monate in Deutschland, konnte nun mit der in Wien ansässigen Quantic Financial Solutions ein Innovationstreiber der Branche als Neukunde gewonnen werden.

Quantic Financial Solutions entwickelt High-End-Lösungen für das Risiko- und Asset Management für Finanzinstitute, Investment Professionals und Unternehmen auf Basis von DeepData®-Lösungen. Bereits 2018 hatte Quantic Financial Solutions eine vollautomatische DeepData®-Investment-Engine für Single-Asset-Strategien entwickelt. Basierend auf fundamentalen Informationen über Millionen von Unternehmen ermöglichen diese Lösungen wirtschaftliche Analysen und Prognosen - von Unternehmen, Branchen, geografischen Regionen und Weltmärkten - zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft. Heute zählen unter anderem globale Top-100-Institute, darunter regionale und internationale Banken- und Versicherungsunternehmen, mehrere der weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie führende Vermögensverwaltungsdienstleister zum Kundenkreis von Quantic Financial Solutions.

Überzeugen konnte die niiio-Gruppe mit der Lösung PATRONAS QuickStart, die sich unter anderem durch eine sekundenschnelle Anlagegrenzprüfung und die sofortige Orderbereitstellung auszeichnet. Hierbei wird die Einhaltung der fondsspezifischen Grenzen wie auch aller regulatorischer Anforderungen gewährleistet. Dank der ausgewiesenen Kompetenzen des niiio-Teams im Bereich des digitalisierten Asset-Managements, war es zudem möglich, das Projekt innerhalb von nur acht Wochen zu realisieren – von der Planung, Implementierung und Schulung bis zum Going-live Mitte Oktober, sodass die Bond- und Equity-ETF-Strategien nun von Quantic Financial Solutions effizient umgesetzt werden können. Über die Zusammenarbeit mit Quantic Financial Solutions zeigt sich Carsten Osswald, Managing Director der PATRONAS Financial Systems GmbH, sehr erfreut: „Dass wir Quantic Financial Solutions als Neukunden in Österreich gewonnen haben, zeigt, dass wir mit unserer Software auch im Nachbarland Unternehmen mit den höchsten Ansprüchen überzeugen. PATRONAS QuickStart ist die ideale Lösung für einen dynamischen Asset-Manager wie Quantic Financial Solutions.“

Johann Horch, CEO der niiio finance group AG: „Wir verzeichnen seit Jahresbeginn europaweit ein zunehmendes Momentum für Lösungen zur Digitalisierung des Asset- und Wealth-Managements und haben daher unsere Vertriebsaktivitäten in unserer aktuellen Fokusregion DACH intensiviert. Entsprechend konnten wir auch unsere Kundenbasis erfolgreich ausbauen. Hieran wollen wir anknüpfen und unseren dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Der sehr hohe Anteil wiederkehrender Umsätze von 85%, unsere SaaS-Plattform mit Lösungen entlang der gesamten AWM-Wertschöpfungskette sowie der fundamentale Wandel, den die Bankenbranche in Europa erlebt, bietet uns hierfür ausgezeichnete Chancen.“

Europäische Banken und Finanzdienstleister stehen angesichts des rasanten technologischen Wandels, der zunehmenden Regulatorik, eines veränderten Kundenanspruchs sowie des immensen Kostendrucks in der Industrie vor der Notwendigkeit, das Asset- und Wealth-Management zu digitalisieren. Dabei setzen sie zunehmend auf cloud-basierte Software-Lösungen Dritter.

Als One-Stop-Shop-Plattform bietet niiio ihren Kunden ein ganzheitliches Ökosystem, in dem alle Lösungen modular und untereinander problemlos kompatibel sind. Für die weitere Zukunft erwartet niiio, dass die organische Wachstumsdynamik gerade im Bereich des Asset-Managements weiter an Fahrt gewinnen wird. Hierfür bietet die niiio-Plattform, dank hoher Skalierbarkeit sowie breitem Up- und Cross-Selling-Potenzial ausgezeichnete Perspektiven in der Fokusregion DACH, aber auch den weiteren europäischen Ländern. Als Konsolidierer in einem stark fragmentierten Markt zahlreicher kleiner Nischenanbieter sieht niiio im Bereich des Wealth-Managements hingegen ausgezeichnete Chancen für anorganische Impulse.



Kontakt:

cometis AG

Ruben Rauber

Tel: +49 (611) 205855-64

E-Mail: rauber@cometis.de

Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG (niiio) kreiert eine skalierbare pan-europäische WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen bündelt und damit Asset und Wealth Manager befähigt, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Kunden optimal zu betreuen. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Provider für das Asset und Wealth Management. Als „one-stop-shop“ digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als Branchenvorreiterin treibt niiio auch die Konsolidierung des Softwaremarktes voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über die Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain abzubilden. Die Vision von niiio ist die kostengünstige digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und der anschließende Handel von Wertpapieren auf DLT-Basis – und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie.

Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.