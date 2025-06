Wall Street in Wartestellung | China/USA und Verbraucherpreise im Fokus

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Die Wall Street wartet auf Nachrichten von den Handelsgesprächen zwischen China und den USA. Nach den gestrigen Kommentaren von Wirtschaftsberater Hassett und Handelsminister Lutnick, hat Optimismus an der Wall Street zugenommen. Man hofft auf eine Entspannung der US-Exportrestriktionen für Technologie. Unabhängig davon warten Marktteilnehmer auf die am Mittwoch anstehenden Mai-Verbraucherpreise. J.P. Morgan geht davon aus, dass die Erwartungen getroffen oder sogar unterboten werden könnten. Donald Trump hat Elon Musk gestern viel Erfolg gewünscht, was auf eine Entspannung des Streits zu deuten scheint. Die Aktien von Tesla tendieren zum Handelsstart freundlich. Wells Fargo rät Anlegern weiterhin dazu die Aktie zu verkaufen. Die Mai-Auslieferungen lagen 23% unter dem Niveau des Vorjahres und seit Beginn des zweiten Quartals 21% unter Vorjahresniveau. Was Apple betrifft, wird die Word Wide Developers Conference in Sachen AI als lauwarm beschrieben. Wie dem auch sei, bleiben die Citigroup, Bank of America und Morgan Stanley bei den Kaufempfehlungen. Die Kursziele liegen in einer Spanne von $235 bis $240.