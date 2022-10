Store Capital: Ist jetzt der Zeitpunkt zum Verkaufen?

Ich habe bei Store Capital (WKN: A12CRU) lange gewartet, bis ich über einen Verkauf nachgedacht habe. Na ja, was eben lange ist, wenn eine mögliche Übernahme im Raum steht. Aber es hat für mich gute Gründe gegeben, noch etwas geduldig zu sein.

So zum Beispiel die Dividende. Das Management des Real Estate Investment Trusts zahlte je Aktie ein weiteres Mal 0,40 US-Dollar an die Investoren aus. Ja, es hat sogar noch eine moderate Erhöhung gegeben, was definitiv interessant ist.

Doch gehört auch die Dividende damit der Vergangenheit an, eine Ausschüttung für das vierte Quartal muss nicht unbedingt gegeben sein. Schließlich dürfte der Übernahmeprozess dann bereits weiter fortgeschritten sein. Aber ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um über das Verkaufen nachzudenken? Inzwischen sage ich: Ja, möglicherweise.

Store Capital: Jetzt dann doch verkaufen?

Die Übernahme von Store Capital zeichnet sich ab und ist jedenfalls von ihren Konditionen her womöglich mehr in Stein gemeißelt. Zuletzt lief am vergangenen Wochenende die sogenannte Go-Shop-Periode ab. Das bedeutete, dass das Management noch mögliche alternative Angebote prüfen wollte, die offenbar jedoch nicht eingetroffen sind.

Konkret wird daher wahrscheinlicher, dass das bisherige Angebot von GIC und Oak Street wahrscheinlicher wird. Für 14 Mrd. US-Dollar beziehungsweise 32,25 US-Dollar je einzelner Aktie soll die Transaktion über die Bühne gehen. Nach der Dividende und nach der Go-Shop-Periode ist daher ein möglicher, guter Zeitpunkt, um über einen Verkauf nachzudenken.

Allerdings ist die Aktie von Store Capital noch ein bisschen volatiler. Als smarter Investor würde ich daher darauf warten, einen Verkaufspreis möglichst nahe an den 32,25 US-Dollar zu erzielen. Wir wollen ja schließlich nicht zu günstigeren Konditionen veräußern, als die Käufer bereit sind zu bezahlen. Trotzdem: Das Renditepotenzial scheint jetzt insgesamt limitiert zu sein auf die Konditionen der im Raum stehenden (und für mich wahrscheinlicher gewordenen) Übernahme.

Andere Alternativen

Derzeit wird die Aktie von Store Capital zu einem Aktienkurs von 31,32 US-Dollar gehandelt, entsprechend wäre noch etwas Luft nach oben vorhanden. Aber Foolishe Investoren aus dem DACH-Raum sollten auch die vorteilhaften Währungseffekte bewerten. In Euro erhalten wir jedenfalls über 32 Euro je einzelner Aktie.

Das Exit-Datum naht. Store Capital ist für mich lediglich noch eine Aktie geworden, die ich zu den jetzigen Konditionen bestmöglich und maximal teuer verkaufen möchte. Ich schätze, viele Foolishe Investoren dürften sich dem anschließen und auf attraktivere REITs gehen, die ein längerfristiges börsennotiertes Zukunftspotenzial besitzen.

Der Artikel Store Capital: Ist jetzt der Zeitpunkt zum Verkaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Store Capital. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STORE Capital.

Motley Fool Deutschland 2022