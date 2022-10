EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von ca. 0,5 Mrd. € – Jahresprognose bestätigt

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von ca. 0,5 Mrd. € – Jahresprognose bestätigt



Im dritten Quartal 2022 verzeichnete Munich Re in der Schaden/Unfall-Rückversicherung überdurchschnittlich hohe Belastungen durch Großschäden. Nach einer noch mit erheblichen Unsicherheiten behafteten Schätzung ist für Munich Re dabei aus Hurrikan Ian mit Schäden von ca. 1,6 Mrd. €1 nach Retrozession zu rechnen. Auch wenn die Arbeiten am Quartalsabschluss noch andauern, rechnet Munich Re – aufgrund einer anhaltend guten operativen Geschäftsentwicklung in allen Geschäftsbereichen und eines positiven Einmaleffekts im Segment Leben/Gesundheit Deutschland der ERGO – dennoch mit einem Quartalsgewinn von rund 0,5 Mrd. € (Konsens: -167 Mio. €2).



An der Prognose eines Jahresgewinns von rund 3,3 Mrd. € hält Munich Re zwar fest. Dieses Ziel wird nun aber deutlich schwerer zu erreichen sein und steht unter dem Vorbehalt der Realisierung derzeit erwarteter positiver Sondereffekte vor allem im Bereich der Kapitalanlage. Der Prognose liegt weiterhin ein erwartungsgemäßer Großschadenverlauf für das isolierte vierte Quartal zugrunde.3 Über die endgültigen Ergebnisse des dritten Quartals wird Munich Re wie geplant am 8. November berichten.





1 Geschätzter versicherter Marktschaden innerhalb einer derzeit noch großen Bandbreite um 60 Mrd. USD (ohne National Flood Insurance Program NFIP).

2 Mittelwert aus Schätzungen von 15 Finanzanalysten.

3 Großschadenbudget von über 1 Mrd. € basierend auf 13% der verdienten Nettoprämien.









