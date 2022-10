PNE Wind: Großaktionär will sich offenbar von Paket trennen - Wie geht`s weiter?

Der Projektentwickler PNE könnte demnächst einen neuen Haupteigner bekommen. Die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH beabsichtigt, ergebnisoffene Vorgespräche mit potenziellen Interessenten über einen vollständigen Erwerb der von ihr an der Gesellschaft gehaltenen Beteiligung zu führen, wie PNE am späten Donnerstagabend mitteilte. Photon hält derzeit 39,80 Prozent an dem Unternehmen.

Verkauf beabsichtigt

Sollte Photon Management die gesamte Beteiligung an einen Erwerber veräußern, wäre damit deshalb die Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots oder eines Pflichtangebots zum Erwerb sämtlicher nicht bereits von dem Erwerber gehaltenen PNE-Aktien verbunden. Eine Entscheidung über den Verkauf der Beteiligung habe Morgan Stanley nach Kenntnis des PNE-Vorstands derzeit noch nicht getroffen, hieß es in der Mitteilung weiter. Es sei noch nicht abzusehen, ob und gegebenenfalls zu welchen Konditionen es einen solchen Verkauf geben werde.

Klarer Outperformer - wie geht`s nun weiter?

In einem schwachen Marktumfeld war die Aktie einer der wenigen Lichtblicke am deutschen Aktienmarkt - der Wert hatte sich in den vergangenen Monaten hervorragend entwickelt. Auf Grund der offenbar recht ambitionierten Bewertung möchte Morgan Stanley nun offenbar die Beteiligung versilbern und den aktuellen Kurs somit nutzen. Das spricht eher für den Verkauf der Aktie auf dem aktuellen Niveau. Allerdings lohnt sich möglicherweise auch eine Spekulation auf ein noch höheres Angebot - aktuell ist die Aktie somit ein zweischneidiges Schwert. (mit Material von dpa-AFX)