Patrik Gallati verlässt die Glarner Kantonalbank per 30.04.2023

25.10.2022

Ad-hoc-Mitteilung

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 25. Oktober 2022 – Patrik Gallati, Geschäftsleitungsmitglied der Glarner Kantonalbank (GLKB), hat sich entschieden, die GLKB per 30. April 2023 zu verlassen. Er wird die Leitung des Bereichs Unternehmenssteuerung per Ende April 2023 abgeben, um eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der GLKB anzunehmen. Patrik Gallati ist seit 2009 für die Glarner Kantonalbank tätig und verantwortet seit 2017 als Geschäftsleitungsmitglied den Bereich Unternehmenssteuerung. Mit seiner breiten Erfahrung und viel Herzblut hat er während der letzten 14 Jahre massgeblich zur erfolgreichen Entwicklung der Bank und zu ihrer starken Verankerung und Positionierung im Kanton beigetragen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bedauern den Weggang von Patrik Gallati. Sie danken ihm für sein grosses und erfolgreiches Engagement für die GLKB und wünschen ihm für die private und berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Die Nachfolgeregelung wird der Verwaltungsrat umgehend an die Hand nehmen. Kontakt:

