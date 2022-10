VARTA - Reihenweise Kurszielsenkungen

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 27,290 € (XETRA)

Über die äußerst schwachen vorläufigen Quartalszahlen von Varta berichtete stock3 in der Vorwoche. Auch über einen Analystenbericht, den man in dieser erschreckenden Form nur selten zu Gesicht bekommt. Nun ziehen andere Kollegen nach.

Weiteres Abwärtspotenzial

In den vergangenen Tagen hagelte es Abstufungen für den einstigen Highflyer am deutschen Aktienmarkt. Nach Warburg Research stricht auch Alsterresearch das Kursziel für die Aktie zusammen. "Sell" lautet die neue Einstufung für den TecDAX-Titel, nachdem die Experten zuvor die Einstufung "Hold" vergeben hatten. Das Ziel beträgt nur mehr 19 EUR nach zuvor 41,50 EUR. Analyst Thomas Wissler zufolge seien die Eckdaten für das dritte Quartal "niederschmetternd" ausgefallen. Sie hätten seine bereits sehr pessimistischen Annahmen noch einmal verfehlt. Varta dürfte 2022 aller Voraussicht nach rote Zahlen schreiben und Probleme haben, die Kapitalkosten in naher Zukunft selbst erwirtschaften zu können.

Gestern legten Hauck & Aufhäuser Investment Banking und Kepler Cheuvreux nach. Auch Hauck & Aufhäuser nahmen eine Abstufung von "Hold" auf "Sell" vor. Das Kursziel senkten die Experten von 39 auf 24 EUR. Vartas habe "desaströse" Resultate erzielt, so Analyst Christian Sandherr. Das Management habe die Markterwartungen klar verfehlt. Auch habe sich die Preissetzungsmacht als Folge des zunehmenden Wettbewerbs deutlich verschlechtert.

Am bärischten gestimmt ist aktuell aber Kepler Cheuvreux. Das Analystenhaus sieht nach zuvor 30 EUR nur mehr 15 EUR als fairen Wert für die Varta-Aktie an. Ihr Urteil: "Reduce".

Fazit: Das Wachstum bei Varta ist nun völlig zum Erliegen gekommen, es werden rote Zahlen geschrieben. Die Insider verkaufen weiter kräftig. Mit einem dreistelligen KGV nach aktuellen Analystenberechnungen für das Jahr 2023 bleibt die Aktie viel zu teuer, vom Vertrauensverlust ganz zu schweigen. Varta wird auch neue Gelder benötigen. Aktuell ist der Wert ein reines Zockerpapier.

Varta-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

Zertifikate Awards 2022/23

Am 10. November zeichnet der Zertifikateberater gemeinsam mit uns stock3 die besten Zertifikate-Emittenten des Jahres aus. Mitmachen lohnt sich: Gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! –Hier geht´s zur Umfrage.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)