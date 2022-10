Zahlen UBS: Gewinn geschrumpft, Erwartungen übertroffen

Die schwierigen Marktumstände haben der Schweizer Großbank im dritten Quartal mit Gewinn von rund 1,73 Mrd. Dollar einen geringeren Gewinn beschert als im vergangenen dritten Quartal, als die UBS noch über 2 Mrd. Dollar Gewinn melden konnte. Der Vorsteuergewinn lag bei 2,32 Mrd. Dollar – knapp 20 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.

Das Positive aber: Alle Analysten hatten vorher mit einem wesentlich geringeren Gewinn gerechnet. Die Sorgenkinder bleiben nach UBS-Chef Ralph Hamers jedoch die hohe Inflation, der Krieg in der Ukraine, die explodierenden Energiepreise und die Nachwirkungen der Corona-Maßnahmen.

Umsatz rückläufig

Der Umsatz lag bei 8,24 Mrd. Dollar – und damit 10 Prozent unter dem Vorjahresquartal. Bei ebenfalls etwas tieferen Kosten (minus 6 Prozent) verschlechterte sich das Verhältnis von Kosten zu Erträgen - die für Banken wichtige Cost/Income-Ratio - auf 71,8 Prozent. Damit lag die Bank aber immer noch gut im selbst gesteckten Zielband von 70 bis 73 Prozent.

Vom Rückgang des Umsatzes wurden alle Sparten getroffen, wobei das Investment-Banking mit einem Minus von 47 Prozent und das Asset Management mit einem Minus von 34 Prozent besonders hart getroffen waren.

Verwaltetes Vermögen geschrumpft

Die UBS verwaltet Vermögen im Wert von 3,7 Bio. Dollar – was einen Rückgang von rund 200 Mrd. Dollar bedeutet. Trotz dieses Rückgangs konnte die Schweizer Großbank Geld von Neukunden akquirieren. Im Kerngeschäft, in der globalen Vermögensverwaltung (Global Wealth Management), zog die UBS netto 17,1 Milliarden Dollar sogenannter Gebühren generierender Vermögen an. Auch im Asset Management gab es Neugeldzuflüsse von netto 17,9 Milliarden.

Aktienrückkäufe werden beibehalten

Der UBS-Chef Halmers kündigte trotz dieses Rückgangs an, an den Aktienrückkäufen festzuhalten. Insgesamt sollen Aktien im Wert von 5,5 Mrd. Dollar erworben werden, wobei schon Rückkäufe im Wert von 5 Mrd. Dollar getätigt wurden.

Zu den weiteren Zielen blieb der UBS-Chef unkonkret. Er sagte nur, dass die UBS weiter attraktive und nachhaltige Renditen erzielen werde.

(mit Materiual von dpa-AFX)