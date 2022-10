Chartanalyse Dax: Kommen die Verkäufer zurück?

Widerstand: 13.140+13.200Unterstützung: 13.025+12965

Rückblick:

Die gestern angesprochene Horizontalunterstützung um 12.800 Punkte war die Basis für einen kräftigen Rallyschub im deutschen Leitindex zurück über die 13.000er Marke. Diese setzte sich heute Vormittag - trotz schwacher US-Quartalszahlen nachbörslich gestern Abend - weiter fort bis in den Bereich 13.140 Punkte.

Ausblick:

Mit dem Anstieg über die 13.100er Marke hat der Index sämtliche Korrekturziele auf der Oberseite abgearbeitet. Entsprechend muss hier nun tendenziell wieder mit verstärktem Verkaufsinteresse gerechnet werden. Erste klare Verkaufssignale würde ein Stundenschluss südlich von 13.025 Punkten bringen, bis dahin bleiben die Bullen zunächst vorerst (noch) weiter im Spiel, das Chance-Risiko-Profil für neue Longpositionen ist auf aktuellem Niveau allerdings eher unattraktiv. Unterhalb von 12.800 Punkten würden die Bären wieder das Kommando übernehmen.

Quelle: Tradingview

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (PF0A32)* von BNP investieren. Der Hebel liegt bei 2,99 (Stand: 26.10.2022), die K.o.-Schwelle liegt bei 8.740 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (PF8289)* investieren. Der Hebel liegt bei 3,00 (Stand: 26.10.2022), die K.o.-Schwelle bei 17.470 bei unbegrenzter Laufzeit.

Disclaimer: Die onvista media GmbH kooperiert mit dem verlinkten Partner, es handelt sich insofern um eine WERBLICHE INFORMATION. Wir erhalten von dem Partner eine Vergütung, wenn Sie über diesen Link das Zertifikat erwerben („Affiliate-Link“). Diese Werbung ermöglicht uns, unseren Service weiterhin für Sie kostenlos anbieten zu können. Für Sie entstehen keine Mehrkosten. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.