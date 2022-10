QUANTAFUEL - Kursexplosion nach Rekordtiefs

Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01 - WKN: A2PQT6 - ISIN: NO0010785967 - Kurs: 0,844 € (L&S)

Lange mussten die Quantafuel-Aktionäre leiden, das Jahr 2022 bescherte ihnen in der Spitze rund 80 % Kursverluste. Damit reiht sich das Papier ein in die lange Riege der hochspekulativen Nebenwerte, die massiv unter die Räder gekommen sind. Zumindest einen Teil der Verluste konnten sich unsere Leser ersparen, in den letzten beiden Analysen wurden klare Marken und Szenarien benannt. Die Ansage der letzten Analyse von Ende August lautete, dass bei einem Abrutschen unter 1,14 EUR eine "größere Abwärtswelle in Richtung 0,70 - 0,75 EUR" starten kann. Am Montag dieser Woche erreichte die Aktie ein neues Allzeittief bei 0,728 EUR. Jetzt läuft eine starke Gegenbewegung nach oben.

Reif für eine Erholung

Die heutige Rally könnte der Auftakt zu einer größeren Kurserholung sein. Erste Ziele liegen am breiten Widerstandsbereich bei 0,983 - 1,036 EUR. Oberhalb davon wäre Platz bis 1,14 - 1,15 EUR.

Mit einer nachhaltigen Rückkehr über 1,15 EUR würde sich das übergeordnete Chartbild spürbar aufhellen. Dann kommen sogar größere Trendwendeszenarien ins Gespräch. Bei 1,30 und 1,48 - 1,55 EUR liegen dann die nächsten Hürden.

Unterstützung findet das Papier im Falle schwungvoller Rücksetzer jetzt bei 0,80 - 0,82 EUR. Unterhalb dieses Preisbereichs drohen sofort wieder Abgaben ans Tief bei 0,728 oder bis an die Trendkanalunterkante bei 0,66 EUR.

Fazit: So schön die heutige Rally auch anzusehen ist, bislang handelt es sich lediglich um eine technische Gegenbewegung im Bärenmarkt. Die Chancen auf eine weitere Erholung stehen allerdings relativ gut, sollte der Gesamtmarkt in Richtung Jahresende hin freundlich bleiben. Ob aus einer Erholung eine längerfristige Trendwende nach oben hin werden kann, ist offen. Charttechnisch argumentiert sollte hier zunächst in kleinen Etappen gedacht werden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)