EQS-Adhoc: Q-SOFT Verwaltungs AG: • Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2021/2022

EQS-Ad-hoc: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Q-SOFT Verwaltungs AG: • Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2021/2022



27.10.2022 / 12:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-Hoc-Meldung der Q-Soft Verwaltungs AG vom 27. Oktober 2022 Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2021/2022

Gesellschaft kehrt in die Gewinnzone zurück und nimmt Dividendenzahlung wieder auf Die Q-Soft Verwaltungs AG hat das am 30.09.2022 beendete Geschäftsjahr 2021/2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 135 (Vorjahr - TEUR 70) abgeschlossen. Der Bilanzgewinn wird für das abgelaufene Geschäftsjahr in Höhe von TEUR 96 (Vorjahr – TEUR 39) ausgewiesen. Die Bilanzsumme der Gesellschaft reduzierte sich leicht auf TEUR 4.794 nach TEUR 4.857 im Vorjahr. Angesichts des erreichten Jahresgewinns erhöht sich die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme auf nun 36,8 % (Vorjahr 33,6%).



Die Gesellschaft freut sich heute mitteilen zu können, dass sie auf Basis dieser erfreulichen Geschäftszahlen der kommenden ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021/2022 in Höhe von EUR 0,04 pro Aktie vorschlagen wird und damit die Dividendenzahlung nach einer einjährigen Unterbrechung wieder aufnehmen wird.



Wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft haben die Dividendenerträge aus ihren Beteiligungen, die sich im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich erhöht haben. Hier hat sich die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung seitens der KST Beteiligungs AG, die für das vergangene Geschäftsjahr EUR 0,07 pro Aktie ausgeschüttet hat entsprechend gewinnsteigernd ausgewirkt, sodass sich die gesamten Dividendenerträge der Gesellschaft deutlich auf TEUR 253 nach TEUR 135 im Vorjahr erhöht haben. Abschreibungen auf Finanzanlagen waren nur in geringer Höhe (TEUR 3 nach TEUR 58 im Vorjahr) vorzunehmen. Aus der Teilnahme an dem von der KST Beteiligungs AG im laufenden Geschäftsjahr unterbreiteten Rückkaufsangebot hat die Q-Soft Verwaltungs AG stille Reserven in Höhe von TEUR 65 realisiert. Das saldierte Ergebnis aus Finanzgeschäften stellte sich auf – TEUR 26 (Vorjahr TEUR 0).



Der sich aus der Finanzierung des Assetportfolios ergebende Zinsaufwand lag mit TEUR 104 leicht unter dem Vorjahr (TEUR 107). Mit TEUR 51 sind die betrieblichen Aufwendungen (einschl. Personalkosten, jedoch ohne Aufwendungen für Finanzgeschäfte) aufgrund der für die letztjährige Hauptversammlung entstandenen höheren Kosten gegenüber dem Vorjahr (TEUR 41) um TEUR 10 angestiegen, liegen jedoch auch damit weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.



Gechingen, 27. Oktober 2022

Q-Soft Verwaltungs AG

Der Vorstand



Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt

Vorstand

Q-Soft Verwaltungs AG

Bergwaldstraße 34

75391 Gechingen

Tel.: 07031 4690960

mobil: 0172 24114963



Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Q-Soft Verwaltungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der Q-Soft Verwaltungs AG dar. Die Aktien der Q-Soft Verwaltungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.



Q-Soft Verwaltungs AG

Bergwaldstr. 34

75391 Gechingen



Telefon 07031-4690960

Telefax 07031-4690966

HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart

Steuer-Nr. 45462/69735 Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt

