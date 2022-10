EQS-Adhoc: Veragold Mining Company GmbH: - Abstimmungsergebnis zur Gläubigerversammlung

EQS-Ad-hoc: Veragold Mining Company GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Veragold Mining Company GmbH: - Abstimmungsergebnis zur Gläubigerversammlung



27.10.2022 / 15:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Ad hoc Mitteilung

Veragold Mining Company GmbH

München



ISIN DE000A2TR091 – WKN A2TR09



Veragold Mining Company GmbH / Schlagwort(e): Anleihe, Verlängerung der Laufzeit



Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Abstimmungsergebnis zur Gläubigerversammlung

Anleihegläubiger der Veragold Mining Company GmbH beschließen die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe mit der ISIN DE000A2TR09 der Veragold Mining Company GmbH, München



Die Anleihegläubiger der Veragold Mining Company GmbH haben im Wege der Abstimmung ohne Versammlung und im Einvernehmen mit der Veragold Mining Company GmbH für eine Verlängerung der Anleihe mit der ISIN DE000A2TR091 (Anleihe) unter Gewährung vorzeitiger Kündigungsrechte für die Emittentin gestimmt.



Der Beschluss sah im Wesentlichen folgende Anpassung der Anleihebedingungen vor: Verlängerung der Anleihelaufzeit bis zum 31. Dezember 2025 mit einem Kündigungsrecht der Emittentin mit einer Ankündigungsfrist von 30 Tagen zum 31.03, 30.06., 30.09., 31.12. eines Jahres, erstmals zum 31.12.2023 Dabei lagen Stimmabgaben von stimmberechtigten Gläubigern für Schuldverschreibungen im Nennbetrag von insgesamt EUR 5.177.000,00, mithin 84 % der ausstehenden Schuldverschreibungen aller stimmberechtigten Gläubiger von Schuldverschreibungen der Anleihe, vor; klarstellend ohne solchen, die nicht ordnungsgemäß angemeldet waren.



Zu dem einzigen Tagesordnungspunkt wurde mit 5.177.000 Ja-Stimmen, keinen Enthaltungen und keinen Nein-Stimmen abgestimmt und der Beschluss damit mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Der gefasste Beschluss der Abstimmung ohne Versammlung wird in dieser Woche im Bundesanzeiger bekannt gemacht und in Kürze auf der Website des Unternehmens unter www.veragold.org verfügbar sein.



Ostfildern, im Oktober 2022

Die Geschäftsführung





Kontakt:

Veragold Mining Company GmbH

Senefelderstrasse 9

73760 Ostfildern

Germany

