EQS-News: Auf der Suche nach Sommer, Sonne, Sonnenschein? Die Costa Blanca Nord ist das ideale Winterreiseziel

Auf der Suche nach Sommer, Sonne, Sonnenschein? Die Costa Blanca Nord ist das ideale Winterreiseziel Auch wegen der günstigen Lage, des breiten Spektrums an akademischen Angeboten und des hervorragenden kulturellen Erbes besuchen immer mehr Deutsche die Region. Die Costa Blanca Nord und die gesamte Mittelmeerküste Spaniens sind dank ihrer hervorragenden Lage und ihres Klimas ein idealer Ort zum Leben oder für längere Aufenthalte. Die Temperaturen entsprechen einem mediterranen, gemäßigten Klima mit trockenen Sommern. Sonnenschein pur & wenige Regentage Aber die Costa Blanca Nord bietet nicht nur zahlreiche Bildungs-, Gastgewerbe-, Tourismus- und Sportmöglichkeiten, sondern auch das, was Experten als „Klimakomfort" bezeichnen. In Gemeinden wie Altea, Benissa, Yavea und Calpe erhalten sowohl Besucher als auch Einwohner durchschnittlich mehr als 2.500 Sonnenstunden pro Jahr. Biologische Vielfalt und endlose Möglichkeiten Die Gemeinden der Region am Mittelmeer sind von der drittgrößten Gebirgslandschaft Spaniens umgeben und bieten zahlreiche Möglichkeiten für Einwohner und Touristen. Gegensätzlich dazu kann man das ganze Jahr über die schönen feinen Sandstrände genießen, die sich über 200 km entlang der Küste erstrecken. Dank der Artenvielfalt und des guten Wetters kann man darüber hinaus das ganze Jahr über sportliche Aktivitäten im Freien ausüben (Golf, Segeln, Tauchen). Der Tourismusboom in der Region hat einige internationale Fluggesellschaften dazu veranlasst, den Flugverkehr in der Region zu erweitern und auszubauen, und mehr als 20 Inlandsflughäfen wurden wiedereröffnet. Darüber hinaus listet der renommierte internationale Michelin-Guide in seiner Ausgabe 2022 20 mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurants in der Region Valencia auf, von denen neun in der Provinz Alicante liegen. Leben an der Costa Blanca Nord: 365 Tage im Jahr ein Erlebnis Die mediterrane Küstenregion bietet allerdings noch mehr als bloße Urlaubsmöglichkeiten. Der Home-Office-Boom und ein Bildungsumfeld mit internationalen Schulen wie der Lady Elizabeth School machen die Stadt zu einem idealen Ziel für Dutzende deutsche Familien, die sich das ganze Jahr über hier niederlassen. Laut dem Verband der Immobilienentwickler der Provinz Alicante (Provia) sind die Deutschen besonders an der Telearbeit an den Stränden von Alicante interessiert. Aus diesem Grund entwerfen Bauunternehmen wie die Gruppe VAPF, die auf mehr als 59 Jahre Erfahrung zurückblickt, ideale Wohnmöglichkeiten, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Dank der persönlichen Beratung, die rund um die Uhr und in der Sprache des Verbrauchers erfolgt, hat sich das Unternehmen zu einem Experten für Wohnungsbauprojekte in der Region entwickelt (Altea, Denia, Benissa, Calpe, etc.). Contact Details VAPF GROUP 0034900123323 telemarketing@vapf.com

