AMAZON - Massiver Einbruch nach Zahlen

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 110,960 $ (Nasdaq)

Amazon gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Mein Kollege Oliver Baron setzte sich mit den Zahlen in seinem Artikel "AMAZON stürzt nach Quartalszahlen ab" auseinander. Ich betrachte hier die charttechnischen Aspekte.

Die Amazon-Aktie befindet sich seit Mai 1997 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. In mehreren großen Kaufwellen kletterte der Aktienkurs von 0,066 USD auf 188,654 USD. Dieses Allzeithoch stammt aus dem Juli 2021. Im November scheiterte der Wert an diesem Hoch und setzte danach zu einer Korrektur an.

Diese Korrektur führte den Aktienkurs auf ein großes Zwischenhoch aus dem September 2018 bei 102,52 USD zurück. Im Mai und Juni 2022 bot diese Marke auch Halt. Zwischenzeitlich erholte sich der Aktienkurs sogar um rund 40 %. Aber von der Erholung ist nichts mehr übrig.

Die Aktie wird aktuell bei 96,20 USD getaxt. Damit deutet sich ein Rückfall unter die wichtige Unterstützung bei 102,52 USD an. Bei 90,99 USD verläuft der langfristige Aufwärtstrend seit Mai 1997. Dieser Trend wurde allerdings noch nie getestet. Es ist also fraglich, was er wert ist.

Die nächsten wichtigen Unterstützungen liegen bei 81,30 USD und 65,35 USD. Dort liegen die Tiefs aus dem März 2020 und Dezember 2018.

Weitere Verkaufswelle möglich

Sollte sich der Rückfall unter 102,52 USD bestätigen, dann käme es zu einem Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung seit November 2021. Der Aufwärtstrend seit Mai 1997 wird kaum dauerhaft Halt geben können. Ein Rückfall bis 81,30 USD und sogar 65,35 USD wäre dann möglich.

Ein erstes prozyklisches Kaufsignal, das mehrere Wochen tragen könnte, ergäbe sich mit einem Ausbruch über 123,66 USD. Dieses ist erst einmal außer Reichweite. Gelingt aber ein solcher Ausbruch, wäre Platz in Richtung 146,57 USD. Und falls es zu einem Ausbruch über diese Marke käme, wäre der Weg zum Allzeithoch geebnet.

Fazit: Mit dem Rückfall unter 102,52 USD kommt es zu einem weiteren Verkaufssignal. Dieses dürfte die Amazon-Aktie für mehrere Wochen belasten.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)