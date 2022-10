ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Ihre wichtigste Erkenntnis aus dem Zahlenwerk des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers sei die starke Zugkraft, die derzeit im SiC-Geschäft zu spüren sei, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie rechnet weiterhin mit Gewinnsteigerungen und betrachtet daher die negative Kursreaktion auf die Zahlen als Kaufgelegenheit./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 15:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 19:05 / ET

