Humana hält die Dividende konstant

Der amerikanische Krankenversicherer Humana Inc. (ISIN: US4448591028, NYSE: HUM) schüttet eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende von 0,7875 US-Dollar aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Ausgeschüttet wird die Dividende am 27. Januar 2023 (Record date: 30. Dezember 2022).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,15 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 544,50 US-Dollar (Stand: 26. Oktober 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,58 Prozent. Im April 2011 startete Humana wieder mit der Zahlung einer Dividende (0,25 US-Dollar), der ersten seit dem Jahr 1993.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Jahres 2022 erzielte Humana einen Umsatz (GAAP) von 23,66 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 20,65 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 27. Juli 2022 berichtet wurde. Der Ertrag je Aktie auf bereinigter Basis (non-GAAP) lag bei 8,67 US-Dollar nach einem Ertrag je Aktie auf bereinigter Basis (non-GAAP) von 6,89 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Die Zahlen zum dritten Quartal werden am 2. November 2022 präsentiert.

Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 17,38 Prozent im Plus (Stand: 26. Oktober 2022). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 68,23 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de