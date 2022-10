Euro Bund-Future: Abwärtsdynamik ausgebremst

Sollte es bereits am 61,8 % Fibonacci-Retracement gelingen eine Trendwende zur Oberseite zu vollziehen, könnte oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts die zweite favorisierte Kaufwelle einsetzen und Aufwärtspotenzial an 143,50 Euro freisetzen. Spätestens ab dem 38,2 % Fibo bei 136,66 Euro sollte eine Trendwende zur Oberseite gelingen, anderenfalls müssten Abschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 134,02 Euro zwingend einkalkuliert werden. Für jedes dieser Szenarien wird im weiteren Verlauf ein passender Schein vorgestellt.

Fazit

Um möglichst von einem Aufschwung an 143,50 Euro beim Euro Bund-Future überdurchschnittlich zu profitieren, können sich Anleger das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW60FF etwas näher anschauen. Vom gegenwärtigen Niveau aus ergibt sich bei einem Anstieg an 143,56 Euro eine mögliche Renditechance von 140 Prozent. Übergeordnetes Ziel im Schein läge in jedem Fall bei 8,07 Euro, egal von welchem Punkt ausgehend. Allerdings sollte ein Bruch des Kursniveaus um 136,66 Euro tunlichst vermieden werden, weil sonst Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs sehr wahrscheinlich werden. Später müsste der weitere Verlauf an gegebener Stelle erneut ausgewertet werden.