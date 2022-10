EXXON - Da geht noch einiges

Exxon Mobil Corp. - WKN: 852549 - ISIN: US30231G1022 - Kurs: 110,700 $ (NYSE)

Die Aktie des amerikanische Ölkonzerns Exxon Mobil legte am Freitag Quartalszahlen vor. Der Konzern übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,45 USD und damit 78 Cent über den Erwartungen. Der Umsatz lag bei 112,07 Mrd. USD und damit 4,83 Mrd. USD über den Erwartungen. Die Aktie reagierte mit einem Plus von 2,93 % auf diese Zahlen.

Der Wert markierte im Juli 2014 ein Rekordhoch bei 104,76 USD und musste danach eine lange Korrekturbewegung hinnehmen. Im März 2020 setzte er fast auf der Unterstützung bei 29,75 USD auf. Im Oktober näherte er sich dieser wieder an. Seitdem befindet sich die Aktie in einer massiven Rally.

Im Juni 2022 scheiterte der Wert noch an seinem Allzeithoch. Aber in der vorletzten Woche gelang der Ausbruch über dieses Hoch. In der letzten Woche setzte er sich weiter nach oben.

Rally kann weitergehen

Mit dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch ergab sich ein Folgekaufsignal für die langfristige Aufwärtsbewegung. Die Exxon-Aktie hat nun das Potenzial zu einem Anstieg in Richtung 136 USD.

Kurzfristige Rücksetzer enden nun idealerweise oberhalb von 104,76 USD, aber auch ein Rücksetzer gen 98,50 USD wäre noch kein Drama.

Kommt es aber zu einem Rückfall unter 98,50 USD, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Ein Rückfall gen 80,69 USD oder sogar in Richtung 72 USD wäre dann möglich.

Fazit: Das Chartbild der Exxon-Aktie ist bullisch, besonders nach dem noch frischen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch.

Zusätzlich lesenswert:

Nebenwert mit explosivem Setup

AIRBUS - Nur noch zwei Hürden bis zum Jahreshoch

FORTINET - Erstes Kaufsignal

Exxon Mobil - Aktie

Trading Masters macht Dich zum Börsenversteher!

Lernen, traden, gewinnen: Deutschlands größtes edukatives Börsenspiel „Trading Masters“ startet mit einem noch nie da gewesenen Konzept in eine neue Runde – und zum ersten Mal können die Teilnehmer im Börsenspiel auch Kryptowährungen handeln! Neben exklusiven Schulungen mit renommierten Finanzexperten warten natürlich auch viele Preise im Gesamtwert von über 60.000 Euro auf Dich.

Jetzt kostenlos anmelden und viele Vorteile sichern!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)