HUBER+SUHNER erwirbt die britische Phoenix Dynamics und erweitert damit ihr Angebot im Marktsegment Industrie



31.10.2022 / 06:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 31.10.2022 HUBER+SUHNER übernimmt Phoenix Dynamics Ltd., eine Anbieterin von kundenspezifischen, konfektionierten Kabellösungen, elektro-mechanischen Baugruppen, Konzeptdesign und Beratung für die Industriemärkte in Europa und Nordamerika. Phoenix Dynamics mit Sitz in Staffordshire (UK) ist seit 25 Jahren auf dem Markt für Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik tätig. Das Unternehmen, das auch Kunden in Branchen wie Automobil, Energie, Industrie, Marine, Medizin, Bahn und Sicherheit bedient, wird zu HUBER+SUHNER Phoenix Dynamics Ltd. Phoenix Dynamics ist spezialisiert auf kundenspezifische, elektromechanische Verbindungslösungen für die Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik sowie andere High-End-Märkte und bietet eine breite Palette von konfektionierten Kabeln und Kabelbäumen unter Verwendung von Hochfrequenz-, Glasfaser- und Niederfrequenztechnologien. Zu den Kompetenzen von Phoenix Dynamics zählen die Unterstützung der Kunden durch Konzeptdesign, Prototypenbau, Tests und Qualitätssicherung sowie Beratungsdienstleistungen zur Verbesserung der Leistung bestehender Lösungen. "Phoenix Dynamics ist eine sehr wertvolle Ergänzung für HUBER+SUHNER", sagt Urs Ryffel, CEO von HUBER+SUHNER. "Ihre strategische Ausrichtung auf Komplettlösungen in unserem Wachstumsmarkt Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik wird uns nach der Integration ermöglichen, bestehenden Kunden in diesem Teilsegment durchgängige Lösungen auf der Basis aller Verbindungstechnologien zu bieten." David Grocott, CTO und COO von Phoenix Dynamics Ltd. und neu ernannter Geschäftsführer von HUBER+SUHNER Phoenix Dynamics Ltd. kommentiert: "Der Zugang zu den Ressourcen und dem globalen Netzwerk von HUBER+SUHNER wird sich sehr positiv auf die Erweiterung unseres Produkt- und Serviceangebots auswirken und unsere Engineering-Fähigkeiten weiter fördern." Die Akquisition von Phoenix Dynamics unterstützt das Bestreben von HUBER+SUHNER, den Verkauf von Komponenten mit kompletten, kundenspezifischen Lösungen zu erweitern. Das Unternehmen erwirtschaftet aktuell einen Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich. Es wird in das Marktsegment Industrie integriert und weiterhin von seinem Standort in Staffordshire aus operieren. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt ausschliesslich aus Eigenmitteln. Über die finanziellen Details der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter https://www.hubersuhner.com/de/unternehmen/medien/news Medienmitteilung als PDF Link Termine

20. Januar 2023: Nettoumsatz / Auftragseingang (12 Monate)

7. März 2023: Geschäftsbericht 2022, Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2022

29. März 2023: Generalversammlung (Pfäffikon ZH)

15. August 2023: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 HUBER+SUHNER AG

