Biotech-Konzern Evotec erhält weiteren Auftrag vom US-Verteidigungsministerium

HAMBURG/REDMOND (dpa-AFX) - Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec hat über seine US-Tochter Just Evotec Biologics einen weiteren Antikörper-Auftrag des US-Verteidigungsministeriums erhalten. Das teilte das MDax -Unternehmen am Mittwoch im Rahmen eines Kapitalmarktes am US-Standort Redmond mit, wo die Tochter im vergangenen Jahr eine neuartige Produktionsanlage für biologisch hergestellte Arzneimittelwirkstoffe eröffnet hatte. Zum Auftragswert wurden keine Angaben gemacht.

Just Evotec-Biologics war den Angaben zufolge vor kurzem in das Netzwerk für fortschrittliche Entwicklungs- und Herstellungsanlagen des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums aufgenommen worden. Der Konzern hatte in der Folge von der Behörde einen Vertrag für die schnelle Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern basierenden Arzneimittel-Prototypen gegen die Pest erhalten. Den Wert bezifferte Evotec auf bis zu 49,9 Millionen US-Dollar (rund 50,4 Mio Euro). Nun gab es den nächsten Auftrag./tav/mis