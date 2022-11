EQS-Adhoc: Allane SE: Prognoseanhebung für das Konzern-EBT für 2022

EQS-Ad-hoc: Allane SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Allane SE: Prognoseanhebung für das Konzern-EBT für 2022



02.11.2022 / 17:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pullach, 2. November 2022 - Der Vorstand der Allane SE ist heute im Rahmen der Vorbereitung der Q3-Mitteilung für das Jahr 2022 zu der Erkenntnis gelangt, dass die zuletzt am 24. August 2022 kommunizierte Erwartung für das Geschäftsjahr 2022 eines Konzern-EBT im höheren einstelligen Millionen-Euro-Bereich voraussichtlich überschritten wird.



Basierend auf der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 geht der Vorstand der Allane SE nunmehr davon aus, dass das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr 2022 ein Konzern-EBT zwischen 11 und 15 Mio. Euro erreichen wird. Der Vorstand rechnet jedoch weiterhin mit einem operativen Konzernumsatz zwischen 350 und 400 Mio. Euro und einem Vertragsbestand des Konzerns in einer Bandbreite zwischen 110.000 und 130.000 Verträgen.



Die Hauptgründe für die Anhebung der EBT-Prognose liegen in der hohen Nachfrage und dem damit einhergehenden hohen Preisniveau auf dem Gebrauchtwagenmarkt, und der daraus resultierenden nach wie vor hohen Marge der Allane SE beim Verkauf von Leasingrückläufern.





Kontaktdaten:

Dominik Welz

Investor Relations

E-Mail: ir@allane.com

Tel: +49 89 708081229