Trading-Chance Wacker Chemie: Die Bullen haben sich festgefahren

Vor drei Wochen hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf die Wacker Chemie-Aktie vorgestellt. Der ist zwar auch wie erhofft in die Gewinnzone gelaufen, aber jetzt hat sich die Aktie festgefahren. Und da potenziell positive Nachrichten bereits auf dem Tisch liegen, steigt die Chance, dass der Kurs an der jetzt erreichten Widerstandszone nach unten dreht und Gewinne auf der Short-Seite zu holen sind. Eine Trading-Chance Short.

Der Gaspreis-Deckel ist zwar immer noch nicht endgültig beschlossen, muss und wird aber kommen. Für Chemiekonzerne wie Wacker, die bei der Produktion einen hohen Gasbedarf haben, ist das eine immense Stütze. Die Aktie reagierte zwar entsprechend, aber der große Durchbruch nach oben blieb aus. Verdächtig, zumal vergangene Woche auch noch die Quartalszahlen kamen und für Schwung hätten sorgen können.

Die „good news“ sind jetzt im Kurs drin

Wacker Chemie ging es wie den meisten Unternehmen im Sommerquartal: Der Umsatz legte zum Vorjahresquartal zwar kräftig zu, aber der Gewinn nicht. Die gestiegenen Preise pushen den Umsatz, aber es gelingt nicht, die höheren Kosten zu nutzen, um den eigenen Gewinn zu steigern. Zwar bewegten sich EBITDA und Nettogewinn immerhin im Bereich des Vergleichsquartals 2021, aber die Analysten hatten mehr erwartet. Das war zwar unerfreulich, aber immerhin grenzte Wacker Chemie zugleich den Gewinnausblick für das Gesamtjahr auf der Unterseite ein, statt zuvor 1,8 bis 2,3 Milliarden erwartet man jetzt 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA). Die Umsatzprognose blieb unverändert bei 8,0 bis 8,5 Milliarden Euro.

Die Bilanz ist raus, der Effekt des Gaspreisdeckels im Kurs eskomptiert: Was kann die Aktie jetzt noch kurzfristig in Schwung bringen? Der Gesamtmarkt ist im Oktober massiv gelaufen, dass sich das im derzeitigen Umfeld im November wiederholt, ist nicht unmöglich, aber nicht gerade wahrscheinlich. Dementsprechend dürften sich viele Long investierte Trader fragen: Wenn die bisherigen Nachrichten den Befreiungsschlag nicht erreicht haben, was dann?

Der Effekt des Triple-Lows lässt jetzt spürbar nach

Wir hatten am 10. Oktober mit einem Long-Trade auf ein Doppeltief und eine aus ihm entstehende Rallye gesetzt. Das wäre fast schiefgegangen, denn die bisherigen Jahrestiefs wurden erneut getestet und sogar leicht unterboten. Aber der Stop Loss hielt … und aus dem Doppeltief wurde ein Dreifachtief. Dann kam auch die Rallye … aber jetzt hat die sich eben festgefahren. Sie sehen:

Quelle: marketmaker pp4

Die Wacker Chemie-Aktie lief in die im Januar und Februar entstandene Widerstandszone 117,80/119,90 Euro hinein, kommt dort seit anderthalb Wochen aber nicht vorbei. Die zuvor überkauften markttechnischen Indikatoren drehen bereits nach unten … das sieht danach aus, als würde jetzt nur noch ein kleiner Schubs fehlen, um die Aktie zurück an ihr bisheriges Jahrestief um die 100-Euro-Marke zu schicken … und, aus bärischer Sicht im Idealfall … auch darunter. Da ließe es sich überlegen, die momentan 18 Prozent Gewinn im Long-Trade des 11.10. mitzunehmen und spekulativ die Seiten zu wechseln.

Ein Short-Trade setzt auf einen erneuten Test der 100 Euro-Marke

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 155,160 Euro einen Hebel von 2,75 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 129,50 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von 2,55 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Wacker Chemie lautet UK2YMB.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 117,80 Euro, 119,90 Euro, 124,95 Euro, 127,75 Euro

Unterstützungen: 100,80 Euro, 98,58 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Wacker Chemie

Bassiwert Wacker Chemie WKN UK2YMB ISIN DE000UK2YMB0 Basispreis 155,160 Euro K.O.-Schwelle 155,160 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,75 Stop Loss Zertifikat 2,55 Euro

