Tronox wird eine konstante Dividende ausschütten

Der Spezialchemiker Tronox Holdings plc (ISIN: GB00BJT16S69, NYSE: TROX) wird eine Quartalsdividende von 0,125 US-Dollar an seine Investoren ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 16. Dezember 2022 (Record date: 14. November 2022).

Tronox zahlt damit auf das Gesamtjahr hochgerechnet eine Dividende von 0,50 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 12,03 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 4,16 Prozent (Stand: 1. November 2022). Im Februar 2022 wurde die Dividende um 25 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Tronox ist auf die Entwicklung und Herstellung von Titandioxid spezialisiert. Titandioxid wird für die Farbgebung in der Nahrungsmittelindustrie sowie in der Elektronik-, Pharma und Kosmetikproduktion eingesetzt. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 895 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 870 Mio. US-Dollar), wie am 26. Oktober 2022 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 123 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 113 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 49,94 Prozent im Minus (Stand: 1. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,85 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de