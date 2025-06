Franco-Nevada - Dieses Kursmuster müssen Sie kennen!

Lange Charts und hohe Zeitebenen zählen zu unseren absoluten Favoriten. Gerade die längerfristige Vogelperspektive lässt Anlegerinnen und Anleger oftmals klarer sehen. Ein nahezu lehrbuchmäßiges Beispiel gibt derzeit die Aktie von Franco-Nevada ab. Langfristig befindet sich der Titel in einem stabilen Aufwärtstrend. Die letzten fünf Jahre hatte das Papier allerdings dazu genutzt, um den beschriebenen Haussetrend auszukonsolidieren. Charttechnisch resultiert diese Entwicklung in einer riesigen Schiebezone zwischen rund 105 USD und gut 165 USD (siehe Chart). Der Ausbruch aus dieser Konsolidierungsformation sorgt nun für eine absolute Steilvorlage, denn damit dürfte der übergeordnete Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehmen. Das gilt umso mehr, als dass diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSL) den diskutierten Ausbruch bestätigen. Aus der Höhe der o. g. Tradingrange ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 60 USD. Perspektivisch winkt also ein nachhaltiger Vorstoß in „uncharted territory“. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich dagegen das Hoch vom Mai 2023 bei 161,25 USD an.

Franco-Nevada (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Franco-Nevada

Quelle: LSEG, tradesignal²

