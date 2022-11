OC Oerlikon / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

3. Quartal mit +7% Umsatz- und +8% EBITDA-Wachstum; abschwächende Industrieproduktion und volatile Energiemärkte



03.11.2022 / 06:31 CET/CEST

Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um 7%, währungsbereinigt um 12,5%, und das operative EBITDA wuchs im 3. Quartal um 8%.



Polymer Processing Solutions erzielte im 3. Quartal 6% Umsatzwachstum, währungsbereinigt 12,3%, und einen 17%igen Anstieg des operativen EBITDA. Der Bestellungseingang im 3. Quartal sank um 16,8%, währungsbereinigt um 12,8%. Der Bestellungseingang seit Jahresbeginn wuchs um 12% und der Umsatz um 21%.



Surface Solutions steigerte den Umsatz im 3. Quartal um 7%, währungsbereinigt um 12,6%. Die operative EBITDA-Marge wurde vorübergehend durch den Produktmix und höhere Energiekosten beeinträchtigt.



Die Prognose des Konzerns für 2022 wird angepasst: Oerlikon erwartet einen Umsatz von mehr als CHF 2,9 Mrd. und eine operative EBITDA-Marge von 17,0–17,5%. Wichtige Kennzahlen für den Oerlikon Konzern per 30. September 2022 (in CHF Mio.) Q3 2022 Q3 2021 ∆ 9M 2022 9M 2021 ∆ Bestellungseingang 764 835 -8,5% 2 327 2 124 9,6% Bestellungsbestand 837 843 -0,6% 837 843 -0,6% Umsatz 742 695 6,7% 2 174 1 891 14,9% Operatives EBITDA1 126 117 7,6% 373 319 16,8% Operative EBITDA-Marge1 17,0% 16,8% 20 Bp 17,1% 16,9% 20 Bp Operatives EBIT1 72 61 19,7% 208 159 30,3% Operative EBIT-Marge1 9,8% 8,7% 110 Bp 9,5% 8,4% 110 Bp 1 Für die Überleitung der unangepassten zu den operativen Zahlen siehe Tabelle I und II auf Seite 2 dieser Medienmitteilung. Pfäffikon, Schwyz, Schweiz – 3. November 2022 – „Unsere Teams haben in den ersten neun Monaten des Jahres angesichts eines klar schwierigeren makroökonomischen Umfelds äusserst gut agiert. Die Leitindikatoren signalisieren einen kommenden Abschwung, allerdings sind Zeitpunkt und Umfang schwierig vorauszusagen. Wir ergreifen bereits Massnahmen, um mögliche Auswirkungen abzufedern, und sind hinsichtlich unserer mittelfristigen Strategie weiter zuversichtlich“, sagte Michael Süss, Executive Chairman des Oerlikon Konzerns. „Aufgrund unserer Leistung seit Jahresbeginn erwarten wir jetzt, dass der Umsatz des Konzerns CHF 2,9 Mrd. übersteigen und die operative EBITDA-Marge zwischen 17,0% und 17,5% für das gesamte Jahr liegen wird“, fügte Süss hinzu.

Robuste Leistung im 3. Quartal 2022 Der Bestellungseingang des Konzerns sank um 8,5% auf CHF 764 Mio., was auf den Rekord-Bestellungseingang von Polymer Processing Solutions im 3. Quartal 2021 zurückzuführen ist. Der Umsatz stieg um 6,7% auf CHF 742 Mio. Bei konstanten Wechselkursen erhöhte sich der Konzernumsatz um 12,5%. Das operative EBITDA für das 3. Quartal verbesserte sich um 7,6% auf CHF 126 Mio., und die operative EBITDA-Marge verbesserte sich um 20 Basispunkte auf 17,0%. Das operative EBIT im 3. Quartal betrug CHF 72 Mio. bzw. 9,8% des Umsatzes (Q3 2021: CHF 61 Mio., 8,7%). Die Margenverbesserungen können auf den höheren Umsatz und die positiven Effekte von Kostenmassnahmen des Konzerns zurückgeführt werden. Das unbereinigte EBITDA des Konzerns für das 3. Quartal betrug CHF 126 Mio. bzw. 16,9% des Umsatzes (Q3 2021: CHF 115 Mio., 16,6%) und das EBIT belief sich auf CHF 73 Mio. oder 9,8% (Q3 2021: CHF 58 Mio., 8,3%). Die Abstimmung zwischen operativen und unbereinigten Zahlen ist den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen. Tabelle I: Überleitung zum operativen EBITDA und EBITDA für das 3. Quartal 2022 und die ersten neun Monate 20221 in CHF Mio. Q3 2022 Q3 2021 9M 2022 9M 2021 Operatives EBITDA 126 117 373 319 Restrukturierungserträge/-kosten 0 0 0 1 Kosten aus nicht fortgeführten Tätigkeiten 0 – -3 – Kosten aus Übernahmen und Eingliederungen -1 -2 -6 -5 EBITDA 126 115 363 315 Tabelle II: Überleitung zum operativen EBIT und EBIT für das 3. Quartal 2022 und die ersten neun Monate 20221 in CHF Mio. Q3 2022 Q3 2021 9M 2022 9M 2021 Operatives EBIT 72 61 208 159 Restrukturierungserträge/-kosten 0 0 0 1 Kosten aus nicht fortgeführten Tätigkeiten 0 – -4 – Wertminderungen 0 -1 0 -3 Kosten aus Übernahmen und Eingliederungen -1 -2 -6 -5 EBIT 73 58 198 152 1 Alle Beträge (inklusive Zwischensummen und Summen) sind kaufmännisch gerundet. Bei Addition der Beträge können sich deshalb Rundungsdifferenzen ergeben. Prognose des Konzerns für 2022 angepasst Für das Gesamtjahr erwartet Oerlikon, dass der Umsatz CHF 2,9 Mrd. übersteigen wird (zuvor etwa CHF 2,9 Mrd.) und die operative EBITDA-Marge zwischen 17,0% und 17,5% liegen wird (zuvor etwa 17,5%).

Divisionsüberblick Division Surface Solutions Wichtige Kennzahlen für die Division Surface Solutions per 30. September 2022 (in CHF Mio.) Q3 2022 Q3 2021 ∆ 9M 2022 9M 2021 ∆ Bestellungseingang 346 332 4,2% 1 070 1 004 6,6% Bestellungsbestand 218 177 22,7% 218 177 22,7% Umsatz (mit Dritten) 347 323 7,4% 1 026 947 8,4% Operatives EBITDA 59 59 -0,8% 180 174 3,7% Operative EBITDA-Marge 16,8% 18,2% -140 Bp 17,4% 18,2% -80 Bp Trotz rückläufiger Industrieproduktion steigerte Surface Solutions den Bestellungseingang um 4,2% auf CHF 346 Mio. und den Umsatz um 7,4% auf CHF 347 Mio. Der höhere Umsatz ist auf die Erholung in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Automobilbau zurückzuführen, wobei letzterer von einer allmählichen Entspannung bei den Lieferkettenengpässen getragen ist. Die operative EBITDA-Marge im 3. Quartal sank um 140 Basispunkte auf 16,8%, was Produktmix-Effekte und höhere Energiekosten widerspiegelt. Das operative EBIT betrug CHF 22 Mio. bzw. 6,4% des Umsatzes (Q3 2021: CHF 19 Mio., 6,0%). Das unbereinigte EBITDA der Division für das 3. Quartal betrug CHF 59 Mio. bzw. 16,9% des Umsatzes (Q3 2021: CHF 58 Mio., 18,0%). Das EBIT betrug CHF 23 Mio. bzw. 6,5% des Umsatzes (Q3 2021: CHF 18 Mio., 5,5%). Division Polymer Processing Solutions Wichtige Kennzahlen für die Division Polymer Processing Solutions per 30. September 2022 (in CHF Mio.) Q3 2022 Q3 2021 ∆ 9M 2022 9M 2021 ∆ Bestellungseingang 418 503 -16,8% 1 257 1 120 12,2% Bestellungsbestand 620 665 -6,9% 620 665 -6,9% Umsatz (mit Dritten) 395 372 6,1% 1 147 944 21,5% Operatives EBITDA 65 55 17,4% 188 137 37,6% Operative EBITDA-Marge 16,4% 14,8% 160 Bp 16,4% 14,5% 190 Bp Polymer Processing Solutions verzeichnete ein weiteres Quartal mit robusten Ergebnissen. Der Umsatz stieg um 6,1% auf CHF 395 Mio. Der Bestellungseingang konnte auf einem hohen Niveau von CHF 418 Mio. gehalten werden. Im Vorjahresvergleich war der Bestellungseingang aufgrund des Rekord-Bestellungseingangs im 3. Quartal 2021 niedriger. Das operative EBITDA verbesserte sich im 3. Quartal um 17,4% auf CHF 65 Mio. Die operative EBITDA-Marge von 16,4% war gegenüber dem Vorjahr um 160 Basispunkte höher, aufgrund eines verbesserten operativen Leverage und Kostenkontrolle. Das operative EBIT betrug CHF 51 Mio. bzw. 12,9% des Umsatzes (Q3 2021: CHF 40 Mio., 10,9%). Das unbereinigte EBITDA der Division für das 3. Quartal betrug CHF 65 Mio. bzw. 16,4% des Umsatzes (Q3 2021: CHF 52 Mio., 13,9%) und das EBIT belief sich auf CHF 51 Mio. bzw. 12,8% des Umsatzes (Q3 2021: CHF 37 Mio., 9,9%).

