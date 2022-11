Paypal: Zahlen über den Erwartungen, neue Kooperation mit Apple, aber der Ausblick floppt

Die Enttäuschung der Anleger nach dem Zinsentscheid der Fed sitzt tief. Nachdem die Papiere des amerikanischen Bezahldienstleisters bereist im regulären Handel fast 4 Prozent verloren haben, geht es nachbörslich um weiter 6 Prozent in die Tiefe. Die Zahlen für das dritte Quartal sind dabei nicht der Knackpunkt. Die Anleger stört der Ausblick auf das Weihnachtsquartal. Hier konnte Paypal die Erwartungen nicht schlagen.

Umsatz und Gewinn über den Erwartungen

Im Gegensatz zu manch anderem Techkonzern in den vergangenen Tagen konnte Paypal mit seinen Zahlen für das abgelaufenen Quartal die Erwartungen schlagen. Während die Experten im Durchschnitt 6,82 Milliarden Dollar auf ihren Zetteln hatten, lieferten die Amerikaner 6,85 Milliarden Dollar.

Bei Ergebnis je Aktie sieht es noch etwas klarer aus. Gegenüber den erwarteten 96 Cent vermeldete Paypal 1,08 Dollar. So gesehen sind die Zahlen also nicht schlecht. PayPal hob hob mit den Quartalszahlen sogar die EPS-Prognose für das komplette Jahr an, da die Amerikaner von „laufenden Produktivitätsinitiativen“ profitieren. Daher plant Paypal bis Ende des Jahres noch 8 bis 10 Millionen neue aktive Kunden dazukommen.

Der Ausblick verschreckt die Anleger

Für das Schlussquartal rechnet Paypal mit Erlösen von 7,38 Milliarden Dollar. Die Experten sind allerdings davon ausgegangen, dass der Bezahldienstleister sich im Weihnachtsgeschäft besser schlägt und hatten im Durchschnitt mit 7,74 Milliarden Dollar gerechnet.

Kooperation mit Apple hilft auch nicht

Ein Grund warum Paypal mit so viel neuen Kunden rechnet ist eine neue Kooparation mit Apple. Der Konzern teilte mit, das er mit Apple kooperiere um die Bezahlmöglichkeiten für Paypal und Venmo zu verbessern. Bald schon können US-Kunden kontaktlose Zahlungen über ihre mobilen Geldbörsen akzeptieren und Kredit- und Debitkarten der Netzwerkmarken PayPal und Venmo zum Apple Wallet hinzufügen.

Aktie noch kein Schnäppchen

Werfen Anleger einen Blick auf das 52-Wochen-Hoch, dass bei fast 232 Dollar gelegen hat, dann könnte es bei einem aktuellen Kurs von etwas mehr als 71 Dollar schon in den Fingern jucken. Trotz der Kurssturzes in den vergangenen Monaten, liegt das geschätzte KGV für das laufende Jahr immer noch bei 44. Damit ist die Aktie immer noch kein Schnäppchen. Trotzdem hat sich das Papier einen Platz auf der Watchlist verdient. Sollte die Aktie noch einmal ihr 52-Wochen-Tief bei 67,58 testen, dann dürfte sie wieder Interessant werden. Die neue Kooperation mit Apple könnte ja vielleicht doch dafür sorgen, dass Paypal im Weihnachtsgeschäft ein wenig mehr Umsatz verbucht.