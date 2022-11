Adidas: Investoren zuversichtlich

Es wird derzeit darauf gewettet, dass der frühere Fußball-Profi Gulden und Puma-Chef an die Adidas-Spitze wechselt. In seiner Zeit im Vorstand hat er den Abstand zum deutschen Branchenprimus Adidas merklich verringern können und den Aufstieg von Puma in den Börsenindex Dax ermöglicht. Jetzt Herr Stunde Anliegen große Hoffnung, dass Gulden bei Adidas eine ähnliche Erfolgsgeschichte ermöglicht, nachdem der bisherige Vorstandschef Kasper Rorsted aus dem Konzern ausscheidet.

Besondere Aufmerksamkeit sollte die charttechnische Situation der Adidas-Akte erhalten, diese ist nämlich nach einem Rekordhoch bei 336,26 Euro im August 2021 regelrecht abgestürzt und hat sich zuletzt in den Bereich eines seit 2010 bestehenden Aufwärtstrends abwärts begeben. Derart neuralgische Punkte stellen immer wieder gute Voraussetzungen für eine Trendwende dar, zumal auch eine Horizontalunterstützung aus 2014 hier eine positive Kraft auf das Wertpapier ausübt. Langfristig orientierte Anleger sollten jetzt nicht zu lange zögern!

Langfristtrend erreicht

Gelingt es der Adidas-Aktie in den kommenden Tagen einen nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 120,00 Euro zu etablieren, dürfte eine temporäre Trendwende mit vorläufigen Zielen um 128,88 US-Dollar und darüber im Bereich von 135,41 Euro gefestigt werden und würde sich hervorragend für ein Long-Investment anbieten. Dabei könnte es bei Verlassen des laufenden Abwärtstrends sogar bis auf 165,00 Euro wieder aufwärtsgehen. Ein bärisches Szenario ließe sich lediglich unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 93,40 Euro für Adidas ableiten, in diesem Szenario wären dann aber Rücksetzer auf 62,51 und gegebenenfalls 52,94 Euro möglich.