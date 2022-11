ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Auftragsboom habe sich beim Hersteller von Getränkeabfüllanlagen im dritten Quartal fortgesetzt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Er hält es nach den starken Ergebnissen für möglich, dass das Margenziel im Gesamtjahr übertroffen wird./ag/mis

