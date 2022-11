EQS-News: windeln.de SE hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt

EQS-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Insolvenz

windeln.de SE hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt



04.11.2022 / 10:02 CET/CEST

windeln.de SE hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt München, 4. November 2022: Der Vorstand der windeln.de SE (ISIN DE000WNDL300 und DE000WNDL318) hat heute beim zuständigen Amtsgericht in München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Bereits am 28. Oktober 2022 hatte die windeln.de SE darüber informiert, dass der Vorstand zum Ergebnis gekommen sei, dass für die windeln.de SE keine positive Fortbestehensprognose mehr bestünde und der Vorstand daher einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen werde. Der Vorstand geht davon aus, dass das Gericht in Kürze über den Antrag und die Einsetzung eines vorläufigen Insolvenzverwalters entscheiden wird.

