ADIDAS - War der Anstieg vom Freitag nur ein Anfang?

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 112,400 € (XETRA)

Die Aktie des Sportartikelherstellers adidas markierte am 04. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 336,25 USD. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer massiven Abwärtsbewegung. Am Donnerstag setzte er fast auf der Unterstützung bei 93,22 EUR und damit auf dem alten Allzeithoch aus dem Jahr 2014 auf.

Am Freitag schoss der Aktienkurs massiv nach oben. Mein Kollege Oliver Baron ist in seinem Artikel ADIDAS-Aktie explodiert - Puma-Chef soll zu Adidas wechseln auf die Hintergründe eingegangen.

Mit diesem Anstieg schoss der Aktienkurs fast an den EMA 50 bei aktuell 122,47 EUR nach oben, scheiterte allerdings daran.

Wie weit kann die Erholung gehen?

Es ist relativ unwahrscheinlich, dass die Kerze vom Freitag zügig wieder abverkauft wird. Vielmehr deutet sich eine weitere Rally gen 148 EUR oder sogar 157,45-162,20 EUR an. Dafür muss die Aktie aber noch den EMA 50 überwinden.

Sollte der Wert aber doch noch unter 93,22 EUR abfallen, wäre mit einem weiteren Abverkauf in Richtung 78,24 EUR zu rechnen.

Fazit: Die Rally vom Freitag dürfte der Startschuss für eine größere Erholung sein. Aber eine Trendwende ist noch nicht in Sicht.

