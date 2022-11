EQS-News: advides AG: advides AG vermarktet Pflegimmobilie

EQS-News: advides AG / Schlagwort(e): Immobilien

advides AG: advides AG vermarktet Pflegimmobilie



07.11.2022 / 15:24 CET/CEST

Die advides AG geht mit einer im Weserbergland gelegenen Pflegeimmobilie in die Vermarktung und erweitert damit die unternehmensinternen Kompetenzen im Bereich Marktanalyse, Objektbewertung und Entwicklung von Pflege-Kapitalanlagen.



In der praktischen Abwicklung ist die advides AG mit dem Verkauf des Projektes und der Einbindung eines Betreibers beauftragt. Die planerische und bautechnische Realisierung wird die advides AG-Tochtergesellschaft UNIEPLAN Generalübernehmergesellschaft mbH übernehmen.



Das Management der advides AG sieht in der Entwicklung von Pflege-Kapitalanlagen im aktuellen Gesamtumfeld der wirtschaftlichen Entwicklung eine erfolgversprechende Nische mit großem Marktpotential.



