ADVA - Umsatz steigt, Gewinn sinkt, Aktienkurs?

ADVA Optical Networking SE - WKN: 510300 - ISIN: DE0005103006 - Kurs: 20,640 € (XETRA)

ADVA Optical erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von 179,59 Mio. EUR (VJ: 151,77 Mio. EUR), ein Ebit (Proforma) von 11,73 Mio. EUR (VJ: 13,01 Mio. EUR), eine Ebit-Marge (Proforma) von 6,5 % (VJ: 8,6 %), ein Betriebsergebnis von -7,32 Mio. EUR (VJ: 9,49 Mio. EUR) und einen Periodenüberschuss von 0,881 Mio. EUR (VJ: 18,47 Mio. EUR). Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt.

Die Adva-Aktie erlebte kurz nach dem Börsendebut einen massiven hype und kletterte innerhalb weniger Monate bis März 2000 auf ein Allzeithoch bei 159,00 EUR. Wie viele Aktien aus dem Neuen Markt stürzte auch diese Aktie massiv ab und krachte auf ein Tief bei 1,40 EUR.

Ab diesem Tief aus dem November 2002 lief die Aktie jahrelang in einem großen symmetrischen Dreieck seitwärts. Erst im Mai 2012 gelang der Ausbruch nach oben. Zwar kam es danach zu einem Rallyschub auf 12,04 EUR, aber danach konsolidierte der Wert wieder lange und fiel dabei zunächst auf 4,22 EUR zurück. Im März 2020 notierte die Aktie kurzzeitig unter diesem Tief.

Seitdem befindet sie sich in einer steilen Rally. Auch die Markturbulenzen in diesem Jahr änderten nichts an dieser Rally. Im Oktober 2022 notierte der Wert im Hoch bei 20,90 EUR. Seitdem konsolidiert er auf hohem Niveau seitwärts. Die aktuellen Zahlen werden leicht positiv aufgenommen. Aktuell notiert die Adva-Aktie 0,58 % im Plus.

Rally kann noch lange andauern

Aus dem großen Dreieck lässt sich für die Adva-Aktie in Ziel im Bereich um 95-100 EUR ableiten. Ein erstes wichtiges Zwischenziel auf dem Weg dorthin bei 19,53 EUR hat die Aktie gerade erst erreicht und leicht übertroffen. Ein weiteres Zwischenziel liegt bei 52,98 EUR. bei diesen Zielen handelt es sich um sehr langfristige Ziele. Es wird vermutlich auch bei gutem Verlauf Jahre brauchen, bis die Aktie diese Ziele erreichen kann.

Im kurz-mittelfristigen Bereich kann es in den kommenden Wochen und Monaten zu einer Konsolidierung kommen. Dabei dürfte der Aufwärtstrend seit März 2020 fallen. Aber solange die Aktie über 15,48 EUR notiert, ist das langfristige Bild klar bullisch. Ein Rückfall unter 15,48 EUR wäre zwar unschön, würde aber vermutlich auch nur einen großen Rücksetzer in Richtung 12,04 EUR auslösen, ohne das langfristige Bild substanziell zu beschädigen.

Fazit: Aktuell ist etwas Geduld gefragt. Die Rally der letzten 2 1/2 Jahre könnte in eine Pause übergehen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)