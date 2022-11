Bitcoin triggert intraday Kurseinbruch der MicroStrategy-Aktie

MicroStrategy Inc. - WKN: 722713 - ISIN: US5949724083 - Kurs: 215,040 $ (Nasdaq)

MicroStrategy ist ein multinationaler Softwarehersteller mit ca. 2.600 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von knapp über 450 Millionen US-Dollar. Der Hauptsitz liegt in Wien. MicroStrategy wurde im Jahr 1989 gegründet. Im August 2020 begann MicroStrategy damit, Rücklagen in der Kryptowährung Bitcoin zu investieren. Seit dem 9. Dezember 2021 hält MicroStrategy insgesamt 122.478 ₿ - akkumuliert zu einem Durchschnittspreis von 29.861 US-Dollar per ₿.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)