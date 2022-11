DEUTSCHE POST - Wie werden die aktuellen Zahlen aufgenommen?

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 35,685 € (XETRA)

Deutsche Post erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von 24,04 Mrd. EUR (VJ: 20,04 Mrd. EUR), ein Ebit (endgültig) von 2,04 Mrd. EUR (VJ: 1,77 Mrd. EUR, vorläufig: 2,04 Mrd. EUR), einen Free Cashflow von 1,8 Mrd. EUR (VJ: 1,26 Mrd. EUR, vorläufig: mehr als 1,5 Mrd. EUR) und einen Nettogewinn von 1,23 Mrd. EUR (VJ: 1,09 Mrd. EUR). Im Ausblick auf 2022 erwartet die Deutsche Post nun ein Ebit von 8,4 Mrd. EUR (Prognose: 8,6 Mrd. EUR, bisher: 7,6 bis 8,4 Mrd. EUR) und einen Free Cashflow von 4,2 Mrd. EUR (Prognose: 3,8 Mrd. EUR, bisher: 3,4 Mrd. EUR bis 3,8 Mrd. EUR). Die Ziele wurden bis 2024 bestätigt.

Charts zu den Werten im Artikel Deutsche Post

In den ersten Minuten des heutigen Handels reagiert die Aktie mit einem Minus von 2,4 % auf diese Zahlen. Inzwischen hat sich das Minus aber auf 0,735 verkleinert.

Die Aktie der Deutschen Post markierte am 31. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 61,38 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Korrektur. Diese führte zu einem Test des log. 61,85 Retracements der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 29,83 EUR.

Von dort aus erholte sich der Wert in den letzten Wochen deutlich. Er notierte in der Spitze bei 36,48 EUR und damit nahe am Abwärtstrend seit Januar 2022.

Erholung kann weitergehen, wenn …

Gelingt der Aktie der Deutschen Post ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 36,48 EUR, dann wäre eine weitere Erholung möglich. Die Aktie könnte dann in den Widerstandsbereich um 41,36-43,50 EUR ansteigen.

Sollte sie allerdings unter 33,44 EUR abfallen, wäre die Erholung der letzten Wochen wohl zu Ende. In diesem Fall könnte es zu einem erneuten Rückfall in Richtung 29,83 EUR kommen.

Fazit: Die Aktie der Deutschen Post hat gute Chancen auf eine weitere Erholung, muss dafür aber noch eine wichtige Hürde durchbrechen.

Zusätzlich lesenswert:

BAYER - Nach den Zahlen geht der Kampf um diesen EMA weiter

HENKEL - Rekordquartal

NASDAQ 100 - Vor den Midterms

Deutsche Post

Trading Masters macht Dich zum Börsenversteher!

Lernen, traden, gewinnen: Deutschlands größtes edukatives Börsenspiel „Trading Masters“ startet mit einem noch nie da gewesenen Konzept in eine neue Runde – und zum ersten Mal können die Teilnehmer im Börsenspiel auch Kryptowährungen handeln! Neben exklusiven Schulungen mit renommierten Finanzexperten warten natürlich auch viele Preise im Gesamtwert von über 60.000 Euro auf Dich.

Jetzt kostenlos anmelden und viele Vorteile sichern!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)