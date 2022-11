Zwei Jahre jusit – die Marke für wiederaufbereitete Smartphones hat sich im Markt etabliert und wächst weiter

Im September 2020 lancierte mobilezone mit jusit die erste Schweizer Marke für gebrauchte, wiederaufbereitete Smartphones. Markus Bernhard, CEO der mobilezone Gruppe zieht nach zwei Jahren eine positive Bilanz: «Wir sind überaus zufrieden mit der Entwicklung, welche jusit in den letzten beiden Jahren durchgemacht hat: Ein professionelles Team und etablierte Prozesse sorgen dafür, dass wir das Geschäft mit refurbished Smartphones weiter ausbauen können.» In den ersten neun Monaten des aktuellen Jahres liegt der Anteil aller jusit-Geräte im Verhältnis zu allen Neugeräten bei fast 2 Prozent. Bis im Jahr 2025 beabsichtigt mobilezone den Anteil auf 5 Prozent zu steigern. mobilezone entwickelt die Marke jusit stetig weiter: So nimmt sie seit Juni 2022 eine zertifizierte Datenlöschung bei allen zurückgenommenen Smartphones vor – unabhängig dessen Zustand.

Online auf jusit.ch und in ausgewählten Shops erhältlich

Die gebrauchten und wiederaufbereiteten Smartphones sind online – neu unter jusit.ch – und in zwölf ausgewählten mobilezone Shops erhältlich. Die jusit-Kundschaft lässt sich am besten als preisbewusst und am Thema Nachhaltigkeit interessiert beschreiben. Bei den Kunden am beliebtesten sind vor allem Apple Geräte; das iPhone 8, das iPhone X und das iPhone 11 Pro wurden am häufigsten gekauft. Das Sortiment von jusit umfasst neben Apple-Geräten auch Modelle von Samsung, Oppo und Huawei.

Die jusit-Smartphones stammen aus dem Eintauschprogramm von mobilezone: Kunden können ihre alten Smartphones in jedem mobilezone Shop retournieren oder online schätzen lassen und per Post an mobilezone schicken. Sie erhalten den Restwert des Geräts anschliessend erstattet oder können ihn an ein neues Gerät anrechnen lassen. Im Bereich Smartphone-Rückkauf hat sich mobilezone zum Ziel gesetzt, bis Ende Jahr 2022 6,5 Prozent der Smartphones zurückzuholen, welche pro Jahr verkauft werden. Seit Anfang Jahr hat mobilezone rund 10 Prozent der insgesamt von mobilezone schweizweit verkauften Smartphones zurückgeholt. Bereits seit 2014 nimmt mobilezone nicht mehr benötigte aber noch intakte Smartphones in der Schweiz zurück. Eigene zertifizierte Techniker prüfen die Geräte und bereiten sie an ihrem Reparaturstandort in Rotkreuz ausschliesslich mit Originalteilen wieder auf.

jusit als wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie

Das Thema Smartphone-Kreislauf ist ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie von mobilezone. Mit der Wiederaufbereitung der Geräte wird deren Lebenszyklus verlängert, damit können Rohstoffe und Emissionen, die für die Produktion eines Smartphones notwendig sind, eingespart werden.