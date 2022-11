Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise und UBS intensivieren Partnerschaft innerhalb des gemeinsamen Ökosystems und erhöhen ihre Beteiligung an Houzy



09.11.2022 / 07:00 CET/CEST



Basel, 9. November 2022. Baloise und UBS bauen ihre strategische Kooperation innerhalb des gemeinsamen Ökosystems "Home & Living" weiter aus und erhöhen ihre Beteiligung an der Wohneigentumsplattform Houzy. Das Startup begleitet Haus- und Stockwerkeigentümer entlang ihrer Bedürfnisse rund um ihre Liegenschaft. Baloise und UBS unterstreichen mit einer Erhöhung ihrer Beteiligung an Houzy ihre gemeinsamen Ambitionen im Bereich Home & Living. Beide Unternehmen haben bereits frühzeitig in Houzy investiert und als Finanzierungs- respektive Versicherungspartner wertvolle Erfahrungen gesammelt. Von der Immobiliensuche, der Wertentwicklung, der Finanzierung, der Prüfung des Sanierungsbedarfs, dem Risikoschutz bis hin zur Instandhaltung und Modernisierung bietet Houzy auf einer Plattform die gesamte, digitale Steuerung und Planung des Eigenheims kombiniert mit Expertenberatung. Gemeinsam wollen die Partner den weiteren Ausbau der Plattform vorantreiben. «Die gemeinsame Mehrheitsbeteiligung an Houzy ist ein nächster Meilenstein im Ausbau der Ökosystempartnerschaft von UBS und Baloise. Zusammen mit Houzy werden wir nun an neuen und innovativen Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden arbeiten und ihnen Services rund um das Thema Wohneigentum noch einfacher zugänglich machen», so Sabine Magri, COO UBS Switzerland. «Nach der kürzlich angekündigten Zusammenarbeit von Baloise und UBS mit der Immobilientransaktionsplattform Brixel, die Wohneigentümer beim Kauf und Verkauf begleitet, werden wir mit den jeweiligen Kernkompetenzen und -dienstleistungen der Partner nun die Digitalisierung innerhalb des gesamten Ökosystems weiter vorantreiben», so Yannick Hasler, Leiter Privatkunden Baloise. Kundinnen und Kunden erwarten praktische und ganzheitliche Angebote, die sie in ihren Bedürfnissen rund um ihr Wohneigentum unterstützen. Die Onlineplattform verknüpft Daten intelligent und leitet daraus individuelle Empfehlungen für den einzelnen Wohneigentümer ab. Houzy ist die führende Plattform für Wohneigentümer mit viel Expertenwissen und einer stark wachsenden Community von über 110‘000 registrierten Usern. «Wir bieten Wohneigentümerinnen und -eigentümern Lösungen, welche intuitiv und übersichtlich sind und positionieren uns als Begleiter entlang des ganzen Lebenszyklus einer selbstgenutzten Immobilie. Durch die strategische Kooperation mit Baloise und UBS können wir eine optimale Symbiose schaffen, um bestehenden und künftigen Kunden dank durchgängigen und umfassenden Lösungen vielfältige Vorteile anzubieten», so Stefan Schärer, Gründer und VRP von Houzy. Kontakt Baloise

