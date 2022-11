Commerzbank strebt Zahlung einer Dividende an

Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) hat die Zahlung einer Dividende weiter fest geplant, wie am Mittwoch berichtet wurde. Zuvor wurde letztmals für das Geschäftsjahr 2018 (0,20 Euro) eine Dividende bezahlt.

Die Commerzbank hat nach Ablauf von neun Monaten dieses Jahres netto 963 Mio. Euro verdient (Vorjahr: 9 Mio. Euro) und damit das für das Gesamtjahr angestrebte Konzernergebnis von mehr als 1 Mrd. Euro fast erreicht, wie das im MDax gelistete Institut am Mittwoch in Frankfurt weiter mitteilte. Von Januar bis September 2022 erhöhte die Commerzbank ihre Erträge um 12 Prozent auf 7,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 6,35 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis verbesserte sich in der Periode von Januar bis September um 51 Prozent auf 1,57 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,04 Mrd. Euro). Die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) stieg zum Stichtag 30. September leicht auf 13,8 Prozent an.

„Wir haben auch im dritten Quartal unsere Ertragsstärke unter Beweis gestellt und trotz der hohen Sonderbelastungen in Polen einen dreistelligen Millionengewinn erzielt. Damit liegen wir auf der Zielgeraden zu unserem Gesamtjahresziel von mehr als 1 Mrd. Euro Gewinn. Die Zahlung einer Dividende haben wir weiterhin fest im Blick“, so Finanzvorständin Bettina Orlopp.

Das 1870 gegründete Institut beschäftigt rund 43.400 Mitarbeiter. Größte Aktionäre sind der Staat mit über 15 Prozent der Anteile sowie Blackrock mit über 5 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de