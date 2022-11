LANXESS - Erholung lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

LANXESS AG - WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Kurs: 35,770 € (XETRA)

LANXESS erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €2,185 Mrd (VJ: €1,58 Mrd, Analystenprognose: €2,0 Mrd), ein Ebitda (Pre Ex) von €240 Mio (VJ: €229 Mio, Prognose: €237,6 Mio) und einen Nettogewinn von €80 Mio (VJ: €74 Mio). Im Ausblick auf 2022 erwartet das Unternehmen ein Ebitda (bereinigt) von €0,90 bis €0,95 Mrd (bisher: €0,90 bis €1,0 Mrd, Prognose: €942 Mio). Quelle: stock3 News

Den letzten großen Einbruch verzeichnete die Lanxess-Aktie im Juni, als ihr Kurs von 46,29 auf 31,27 EUR fiel. Seither tendiert der Wert primär seitwärts - mit zuerst fallenden Hochs und Tiefs und ab Anfang Oktober wieder steigenden Kursen. Auf der Unterseite durch die Zwischentiefs bei 30,99 und 31,29 EUR gestützt, entwickelt sich so eine flache SKS-Formation, die mit einem Ausbruch über 37,66 EUR aktiviert wäre.

Der temporäre Anstieg über die zugehörige Abwärtstrendlinie hat am Montag schon die Absichten der Käuferseite aufgezeigt und wird eigentlich nur durch die heutige Reaktion auf die Zahlen unterbrochen. Wenn sich die Auswirkungen der heutigen Veröffentlichung gelegt haben, dürfte die Aktie von Lanxess also an die vorherige Entwicklung anknüpfen und später auch die 37,66-EUR-Marke überwinden. Die Folge wäre eine Erholung bis 40,00 EUR und darüber ggf. bereits bis an die mittelfristige Hürde bei 42,34 EUR, die die Bullen aber einbremsen dürfte.

Die Chance auf den skizzierten temporären Ausbruch wäre dagegen erst bei Kursen unter 33,47 EUR vergeben und ein weiterer Test der Zone um 30,90 EUR die Folge.

LANXESS Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und Godmode PLUS inclusive: Jetzt das neue PROmax abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)