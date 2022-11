Call auf Mercedes: 68 Prozent Chance!

Die Mercedes-Benz Group öffnete am 26. Oktober ihre Bücher zum dritten Quartal 2022. Trotz Zinswende, Inflation und Ukraine-Krieg konnte der Autobauer den bereinigten Betriebsgewinn im Jahresvergleich um 71 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro steigern. Der Umsatz legte um knapp 20 Prozent auf rund 38 Milliarden Euro zu. Die bereinigte Umsatzrendite in der dominanten Autosparte liegt mit 14,5 Prozent aktuell fast sechs Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Das Ebit des Gesamtkonzerns für das Gesamtjahr 2022 dürfte jetzt deutlich über jenem des Vorjahres liegen. Basis für den Erfolg waren die Autoverkäufe im Großhandel von Juli bis September. Hier wurden 530.000 Einheiten verkauft, was einer Steigerung von 40 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Zum Chart

Die gestrige Meldung eines überraschenden Rückgangs der Inflation in den USA sorgte an den Märkten für ein Kursfeuerwerk. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die US-Notenbank nicht mehr so stark an der Zinsschraube drehen wird müssen. Auch die Aktie der Mercedes-Benz Group wurde von der Euphorie erfasst und schloss am Donnerstag mit einem Tagesplus von 5,71 Prozent bei 63,34 Euro. Mit diesem Kurssprung wurde auch der Kernwiderstand bei 60,86 Euro überwunden. Auch die seit Mitte Februar 2022 andauernde Abwärtssequenz wurde Ende Oktober verlassen. Der Weg in die nächste Widerstandszone im Bereich von 67,00 Euro ist frei. Sollte die Zinserhöhungsphase zu einer Rezession führen, erwartet das Management trotzdem eine Marge jenseits der 10 Prozent. CEO Källenius räumt aber ein, dass in Anbetracht der Krisen und Unwägbarkeiten eine Prognose erschwert wird. Die erwarteten KGVs bis in das Jahr 2024 liegen konstant um den Wert 5,2. Das senkt das Risiko eines Long Investments, auch wenn langfristig die Transformation hin zum autonomen Fahren und der Elektromobilität gestemmt werden muss.