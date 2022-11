EQS-News: Die Viscom AG setzt die positive Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal 2022 weiter fort; Anpassung der Jahresprognose

EQS-News: Viscom AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Die Viscom AG setzt die positive Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal 2022 weiter fort; Anpassung der Jahresprognose



10.11.2022

Auftragseingang: 81.008 T€ (Vj.: 67.728 T€); +19,6 %

Auftragsbestand: 42.988 T€ (Vj.: 31.846 T€); +35,0 %

Umsatz: 66.958 T€ (Vj.: 54.820 T€); +22,1 %

EBIT: 1.885 T€ (Vj.: 1.858 T€); +1,5 %

Hannover, 10. November 2022 – Die Viscom AG (ISIN DE0007846867) erreichte trotz des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds mit einem Auftragseingang von 81,0 Mio. € den höchsten Wert in den ersten drei Quartalen seit Unternehmensgründung und lag damit um 19,6 % über dem Vorjahresniveau (Vj.: 67,7 Mio. €). Die Umsatzerlöse lagen mit 67,0 Mio. € um 22,1 % über dem Vorjahrswert (Vj.: 54,8 Mio. €). Die gestiegenen Personalaufwendungen und Beschaffungspreise wirkten sich negativ auf das Ergebnis aus, das EBIT betrug 1,9 Mio. € und lag damit auf Vorjahresniveau (Vj.: 1,9 Mio. €). Die EBIT-Marge belief sich auf 2,8 % (Vj.: 3,4 %). Die Nachfrage nach Viscom-Inspektionssystemen ist weiterhin ungebrochen. Neben den Röntgensystemen werden auch die optischen Systeme, vor allem in Europa, weiterhin stark nachgefragt. Der erfreuliche Auftragseingang führte zu einem außerordentlich hohen Auftragsbestand in Höhe von 43,0 Mio. € (Vj.: 31,8 Mio. €). Aufgrund des anhaltenden Teilemangels verschieben sich seitens Viscom die Fertigstellungen und Auslieferungen der Maschinen und somit auch die entsprechende Umsatzlegung. Die Engpässe in den globalen Lieferketten wirken sich zunehmend auch auf die Kunden der Viscom AG aus, bereits beauftragte Projekte werden verschoben und die Umsatzlegung findet auch in diesem Fall zu einem späteren Zeitpunkt statt. Die Viscom AG passte am 20. Oktober 2022 - auf Basis der zu diesem Zeitpunkt noch vorläufigen Quartalszahlen und der Annahme weiterhin positiver Marktentwicklungen - die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2022 an. Das Management erwartet nunmehr einen Auftragseingang von 100 bis 105 Mio. € (zuvor: 90 bis 95 Mio. €) und einen Zielumsatz von 95 bis 100 Mio. € (zuvor: 90 bis 95 Mio. €) bei einer EBIT-Marge von 5 bis 8 % (zuvor: 5 bis 10 %). Dies entspricht einem EBIT in Höhe von 4,7 bis 8,0 Mio. € (zuvor: 4,5 bis 9,5 Mio. €). Die Erreichung dieser Prognose für das Geschäftsjahr 2022 ist durch die wirtschaftliche Gesamtsituation und den anhaltenden Beschaffungsengpässen belastet. Die Inflations- und Zinssorgen und die weiterhin steigenden Beschaffungspreise wirken sich ebenfalls deutlich negativ auf das Geschäft der Viscom AG aus. Darüber hinausgehend können reduzierte Frachtkapazitäten die Umsatzlegung negativ beeinflussen. Dennoch ist das Management zuversichtlich und sieht den Viscom-Konzern gut aufgestellt, um nachhaltig und profitabel zu wachsen. Den Konzern-Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2022 steht ab sofort auf der Unternehmenswebseite www.viscom.com unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations zum Download zur Verfügung. KONZERN-KENNZAHLEN Konzern-Gesamtergebnisrechnung 01.01.-30.09.2022 01.01.-30.09.2021 Umsatzerlöse T€ 66.958 54.820 EBIT T€ 1.885 1.858 EBIT-Marge % 2,8 3,4 Periodenergebnis T€ 1.075 1.195 Ergebnis je Aktie € 0,12 0,13 Mitarbeiter zum Quartalsende 551 464 Konzern-Bilanz 30.09.2022 31.12.2021 Aktiva Kurzfristige Vermögenswerte T€ 75.702 67.469 Langfristige Vermögenswerte T€ 31.430 31.224 Gesamtvermögen T€ 107.132 98.693 Passiva Kurzfristige Schulden T€ 36.027 26.715 Langfristige Schulden T€ 14.376 15.403 Eigenkapital T€ 56.729 56.575 Gesamtkapital T€ 107.132 98.693 Eigenkapitalquote % 53,0 57,3 Konzern-Kapitalflussrechnung 01.01.-30.09.2022 01.01.-30.09.2021 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit T€ -3.463 -5.061 Cashflow aus Investitionstätigkeit T€ -3.770 -2.115 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit T€ -3.957 -2.311 Finanzmittelbestand Ende der Periode T€ -17.035 -5.038

SEGMENTINFORMATIONEN 01.01.-30.09.2022 01.01.-30.09.2021 EUROPA Umsatzerlöse T€ 32.166 34.072 EBIT T€ -1.426 1.131 EBIT-Marge % -4,4 3,3 AMERIKA Umsatzerlöse T€ 11.459 6.744 EBIT T€ 1.345 189 EBIT-Marge % 11,7 2,8 ASIEN Umsatzerlöse T€ 23.333 14.004 EBIT T€ 1.651 543 EBIT-Marge % 7,1 3,9 Konsolidierungsdifferenzen EBIT T€ 315 -5 Über Viscom Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert die Viscom AG seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen finden Sie unter www.viscom.com.

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Viscom AG

Investor Relations

Sandra M. Liedtke

Carl-Buderus-Str. 9-15

30455 Hannover

Tel.: +49-511-94996-791

Fax: +49-511-94996-555

