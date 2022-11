EQS-News: Vitesco Technologies Group AG: Erfolgreiche Refinanzierung mit besseren Konditionen in volatilem Marktumfeld abgeschlossen

EQS-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges

Vitesco Technologies Group AG: Erfolgreiche Refinanzierung mit besseren Konditionen in volatilem Marktumfeld abgeschlossen



Erfolgreiche Refinanzierung mit besseren Konditionen in volatilem Marktumfeld abgeschlossen Vitesco Technologies erhält eine neue revolvierende Kreditline in Höhe von 800 Millionen Euro mit ESG-Link

Verbesserte Finanzierungskonditionen bei gleichzeitig längerer Laufzeit Regensburg, 10. November 2022. Vitesco Technologies, ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität, hat erfolgreich eine neue revolvierende Kreditline (RCF) in Höhe von 800 Millionen Euro mit ESG-Link abgeschlossen. Durch die Verknüpfung der Kreditlinie mit einer Nachhaltigkeitskomponente ist die Kreditmarge auch an den Grad der Erfüllung zweier Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt. Diese umfassen die Reduktion der Emission von Treibhausgasen und die Unfallhäufigkeit im Unternehmen. Die Kreditlinie kann für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre und beinhaltet Optionen diese um bis zu zwei Jahre verlängern zu können. „Durch die verbesserten Konditionen konnten wir in einem zunehmend schwierigen und volatilen Umfeld unsere zukünftigen Finanzierungsbedingungen noch weiter verbessern“, so Finanzvorstand Werner Volz. Vitesco Technologies löst mit diesem neuen RCF die post-Spin off Finanzierung in Höhe von zuletzt 800 Millionen Euro ab, die das Unternehmen vor rund einem Jahr aufnahm. Die Finanzierung wurde von der Deutschen Bank AG, der ING Bank, JP Morgan SE, der Landesbank Baden-Württemberg und der Unicredit Bank AG arrangiert und im Kreise einer erweiterten Bankengruppe syndiziert. Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2021 einen Umsatz von 8.3 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 37.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg. Pressekontakt Fabian Kutz Pressesprecher Finanzen und Wirtschaft Telefon: +49 (0) 941 2031-61904 fabian.kutz@vitesco.com Simone Geldhäuser Leiterin Medien, Pressesprecherin

Technologie und Innovation Telefon: +49 (0) 941 2031-61302 simone.geldhaeuser@vitesco.com Presseportal https://www.vitesco-technologies.com/de-de/press Social Media www.vitesco-technologies.com www.linkedin.com/company/vitesco-technologies www.twitter.com/VitescoT www.facebook.com/VitescoTechnologies www.instagram.com/vitesco_technologies www.youtube.com/VitescoTechnologies www.vitesco-technologies.com/en/WeChat

